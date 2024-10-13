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СМИ раскрыли, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине - РИА Новости, 13.10.2024
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09:35 13.10.2024 (обновлено: 09:59 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/evrosoyuz-1977808193.html
СМИ раскрыли, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине
СМИ раскрыли, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ раскрыли, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине
Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине по той причине, что собственные заводы блока не справляются с потребностями Киева в вооружениях, сообщает... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:35
2024-10-13T09:59
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине по той причине, что собственные заводы блока не справляются с потребностями Киева в вооружениях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. "Думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое необходимо Украине, и проще всего украинцам делать это самим", - приводит издание слова европейского дипломата. Само издание отмечает, что даже с вливанием европейских денег украинский оборонный сектор сильно отстает от российского по объемам производства. Опрошенный газетой эксперт отметил, что оружейное производство Киева даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от стран Запада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241011/raytheon-1977506746.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО
СМИ раскрыли, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине

WP: ЕС инвестирует в производство оружия на Украине, так как не справляется сам

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине по той причине, что собственные заводы блока не справляются с потребностями Киева в вооружениях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
"Думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое необходимо Украине, и проще всего украинцам делать это самим", - приводит издание слова европейского дипломата.
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Само издание отмечает, что даже с вливанием европейских денег украинский оборонный сектор сильно отстает от российского по объемам производства.
Опрошенный газетой эксперт отметил, что оружейное производство Киева даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от стран Запада.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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