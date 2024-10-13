https://ria.ru/20241013/evrosoyuz-1977808193.html

СМИ раскрыли, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине

СМИ раскрыли, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ раскрыли, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине

Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине по той причине, что собственные заводы блока не справляются с потребностями Киева в вооружениях, сообщает... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:35

2024-10-13T09:35

2024-10-13T09:59

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине по той причине, что собственные заводы блока не справляются с потребностями Киева в вооружениях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. "Думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое необходимо Украине, и проще всего украинцам делать это самим", - приводит издание слова европейского дипломата. Само издание отмечает, что даже с вливанием европейских денег украинский оборонный сектор сильно отстает от российского по объемам производства. Опрошенный газетой эксперт отметил, что оружейное производство Киева даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от стран Запада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241011/raytheon-1977506746.html

https://ria.ru/20240927/ukraina-1974987879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато