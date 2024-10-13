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Евродепутат от Словакии приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе
Евродепутат от Словакии приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе - РИА Новости, 14.10.2024
Евродепутат от Словакии приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и принести... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-13T19:20
2024-10-13T19:20
2024-10-14T00:15
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БРАТИСЛАВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и принести извинения за русофобскую политику Запада. "Сердечные приветы из Москвы, друзья. Россия все такая же красивая, мудрая, передовая. <...> Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе", — написал он.Блага также опубликовал видеозапись своей прогулки по Красной площади. Он отметил, что необходимо остановить ненависть, которая распространяется против России. По словам депутата, он приехал в Москву как друг, потому что он не может больше смотреть на то, как растет русофобия на Западе.Он также заявил, что совместно со словацкими студентами, которые учатся в МГИМО, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову. "Я хочу извиниться перед российским народом за все те военные, враждебные и буквально фашистские резолюции, которые принимаются в Европейском парламенте против России. Мы славяне, и нас никогда не заставят ненавидеть российский народ. Мы отвергаем отправку оружия на Украину, отвергаем санкции против России, отвергаем эскалацию конфликта. Мы не хотим, чтобы наши дети умирали в ядерной войне, словаки хотят мира", — сказал Блага.Евродепутат также призвал Запад к диалогу с Москвой. Он добавил, что с этими тезисами он собирается выступить с лекцией по случаю 80-летия МГИМО.
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Депутат ЕП от Словакии Любош Блага на Красной площади
"Я хочу извиниться перед российским народом за все те военные, враждебные и буквально фашистские резолюции, которые принимаются в Европейском парламенте" Депутат ЕП от Словакии Любош Блага опубликовал видеозапись своей прогулки по Красной площади, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову.
2024-10-13T19:20
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Евродепутат от Словакии приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе
Депутат Европарламента Блага приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе