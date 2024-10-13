https://ria.ru/20241013/evrodeputat-1977852748.html

Евродепутат от Словакии приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе

Евродепутат от Словакии приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе - РИА Новости, 14.10.2024

Евродепутат от Словакии приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и принести... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-13T19:20

2024-10-13T19:20

2024-10-14T00:15

россия

москва

словакия

мгимо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977861541_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e203fe2d62766d29f31b8e97f9291aa.jpg

БРАТИСЛАВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и принести извинения за русофобскую политику Запада. "Сердечные приветы из Москвы, друзья. Россия все такая же красивая, мудрая, передовая. <...> Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе", — написал он.Блага также опубликовал видеозапись своей прогулки по Красной площади. Он отметил, что необходимо остановить ненависть, которая распространяется против России. По словам депутата, он приехал в Москву как друг, потому что он не может больше смотреть на то, как растет русофобия на Западе.Он также заявил, что совместно со словацкими студентами, которые учатся в МГИМО, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову. "Я хочу извиниться перед российским народом за все те военные, враждебные и буквально фашистские резолюции, которые принимаются в Европейском парламенте против России. Мы славяне, и нас никогда не заставят ненавидеть российский народ. Мы отвергаем отправку оружия на Украину, отвергаем санкции против России, отвергаем эскалацию конфликта. Мы не хотим, чтобы наши дети умирали в ядерной войне, словаки хотят мира", — сказал Блага.Евродепутат также призвал Запад к диалогу с Москвой. Он добавил, что с этими тезисами он собирается выступить с лекцией по случаю 80-летия МГИМО.

https://ria.ru/20241013/finlyandiya-1977807984.html

https://ria.ru/20241002/zaharova-1975986959.html

россия

москва

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Депутат ЕП от Словакии Любош Блага на Красной площади "Я хочу извиниться перед российским народом за все те военные, враждебные и буквально фашистские резолюции, которые принимаются в Европейском парламенте" Депутат ЕП от Словакии Любош Блага опубликовал видеозапись своей прогулки по Красной площади, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову. 2024-10-13T19:20 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, словакия, мгимо, в мире