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ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ
ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ
ЕС приближается к переломному моменту, у Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T20:14
2024-10-13T20:14
2024-10-13T20:14
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ЕС приближается к переломному моменту, у Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире, передает агентство Блумберг. "У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире", - говорится в заголовке статьи. Как отмечает агентство, европейский проект приближается к переломному моменту. По данным Блумберг, сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического спада грозит положить конец амбициям ЕС стать самостоятельной глобальной силой, это подталкивает страны-члены к защите собственных интересов. В материале указано, что у США и КНР тоже есть проблемы, но у обеих стран есть системы, которые в значительной степени централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии. "У Европы нет ни одного из этих преимуществ", - подчеркивается в статье.
https://ria.ru/20241012/ugroza-1977717519.html
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в мире, европа, сша, китай, евросоюз
В мире, Европа, США, Китай, Евросоюз
ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ
Bloomberg: у Европы почти нет времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире