Рейтинг@Mail.ru
ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/es-1977856259.html
ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ
ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ
ЕС приближается к переломному моменту, у Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T20:14
2024-10-13T20:14
в мире
европа
сша
китай
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756717268_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_b567fbd7b49ad6ecdd6e2e88eaa0754c.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ЕС приближается к переломному моменту, у Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире, передает агентство Блумберг. "У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире", - говорится в заголовке статьи. Как отмечает агентство, европейский проект приближается к переломному моменту. По данным Блумберг, сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического спада грозит положить конец амбициям ЕС стать самостоятельной глобальной силой, это подталкивает страны-члены к защите собственных интересов. В материале указано, что у США и КНР тоже есть проблемы, но у обеих стран есть системы, которые в значительной степени централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии. "У Европы нет ни одного из этих преимуществ", - подчеркивается в статье.
https://ria.ru/20241012/ugroza-1977717519.html
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
европа
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756717268_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_487c957977c6e5ea9bcf125a4e0f220d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, китай, евросоюз
В мире, Европа, США, Китай, Евросоюз
ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ

Bloomberg: у Европы почти нет времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ЕС приближается к переломному моменту, у Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире, передает агентство Блумберг.
"У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире", - говорится в заголовке статьи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе после решения Зеленского
12 октября, 10:04
Как отмечает агентство, европейский проект приближается к переломному моменту. По данным Блумберг, сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического спада грозит положить конец амбициям ЕС стать самостоятельной глобальной силой, это подталкивает страны-члены к защите собственных интересов.
В материале указано, что у США и КНР тоже есть проблемы, но у обеих стран есть системы, которые в значительной степени централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии.
"У Европы нет ни одного из этих преимуществ", - подчеркивается в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Макрон увидел спасение Европы в Украине
27 апреля, 08:00
 
В миреЕвропаСШАКитайЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала