https://ria.ru/20241013/erevan-1977811479.html

Посольство России поздравило Ереван с Днем города

Посольство России поздравило Ереван с Днем города - РИА Новости, 13.10.2024

Посольство России поздравило Ереван с Днем города

Посольство РФ в Армении поздравило в воскресенье жителей Еревана с отмечаемым в воскресенье Днем города. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:10

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ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Армении поздравило в воскресенье жителей Еревана с отмечаемым в воскресенье Днем города. День города - праздник "Эребуни-Ереван" - впервые отмечался в 1968 году, когда городу исполнилось 2750 лет. До 1988 года он праздновался ежегодно, однако после провозглашения независимости страны эта традиция возобновилась лишь в 1998 году. "Посольство России в Армении поздравляет жителей Еревана с Днем города! Желаем столице Армении, гармонично сочетающей древние традиции и современность, процветать, развиваться, продолжать радовать уникальной архитектурой и безграничным гостеприимством, а также наращивать побратимские связи с российскими городами", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ереван (Эребуни) был основан в 782 году до нашей эры царем государства Урарту Аргишти I на юго-востоке Армянского нагорья. Плита с клинописью, на которой высечена дата основания города, до сих пор находится в музее-крепости Эребуни.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, россия