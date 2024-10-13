https://ria.ru/20241013/erevan-1977811479.html
Посольство России поздравило Ереван с Днем города
Посольство России поздравило Ереван с Днем города - РИА Новости, 13.10.2024
Посольство России поздравило Ереван с Днем города
Посольство РФ в Армении поздравило в воскресенье жителей Еревана с отмечаемым в воскресенье Днем города. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:10
2024-10-13T10:10
2024-10-13T10:10
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ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Армении поздравило в воскресенье жителей Еревана с отмечаемым в воскресенье Днем города. День города - праздник "Эребуни-Ереван" - впервые отмечался в 1968 году, когда городу исполнилось 2750 лет. До 1988 года он праздновался ежегодно, однако после провозглашения независимости страны эта традиция возобновилась лишь в 1998 году. "Посольство России в Армении поздравляет жителей Еревана с Днем города! Желаем столице Армении, гармонично сочетающей древние традиции и современность, процветать, развиваться, продолжать радовать уникальной архитектурой и безграничным гостеприимством, а также наращивать побратимские связи с российскими городами", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ереван (Эребуни) был основан в 782 году до нашей эры царем государства Урарту Аргишти I на юго-востоке Армянского нагорья. Плита с клинописью, на которой высечена дата основания города, до сих пор находится в музее-крепости Эребуни.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html
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РИА Новости
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в мире, армения, ереван, россия
В мире, Армения, Ереван, Россия
Посольство России поздравило Ереван с Днем города
Посольство России в Армении поздравило жителей Еревана с Днем города
ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Армении поздравило в воскресенье жителей Еревана с отмечаемым в воскресенье Днем города.
День города - праздник "Эребуни-Ереван" - впервые отмечался в 1968 году, когда городу исполнилось 2750 лет. До 1988 года он праздновался ежегодно, однако после провозглашения независимости страны эта традиция возобновилась лишь в 1998 году.
"Посольство России в Армении поздравляет жителей Еревана с Днем города! Желаем столице Армении, гармонично сочетающей древние традиции и современность, процветать, развиваться, продолжать радовать уникальной архитектурой и безграничным гостеприимством, а также наращивать побратимские связи с российскими городами", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ереван (Эребуни) был основан в 782 году до нашей эры царем государства Урарту Аргишти I на юго-востоке Армянского нагорья. Плита с клинописью, на которой высечена дата основания города, до сих пор находится в музее-крепости Эребуни.