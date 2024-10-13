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Ефимов: в районе Хорошево-Мневники появится центр для футбольных сборных - РИА Новости, 13.10.2024
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12:08 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/efimov-1977670478.html
Ефимов: в районе Хорошево-Мневники появится центр для футбольных сборных
Ефимов: в районе Хорошево-Мневники появится центр для футбольных сборных - РИА Новости, 13.10.2024
Ефимов: в районе Хорошево-Мневники появится центр для футбольных сборных
Москва в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) выделит Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" участок в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:08
2024-10-13T12:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
мневниковская пойма
россия
максим гаман
сергей собянин
российский футбольный союз (рфс)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) выделит Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" участок в Мневниковской пойме, где построят центр подготовки сборных, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Центр подготовки сборных команд России по футболу построят в Мневниковской пойме в рамках реализации МаИП. Для этого город предоставит Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники. Площадь комплекса составит около 32,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении говорится, что в центре будут предусмотрены тренировочные поля, трибуна. Здесь же разместиться база для сборных команд.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что РФС получит более шести гектаров земли на пять лет. За это время необходимо будет построить спортивный комплекс.Площадь тренировочной базы объекта составит более 19 тысяч квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о развитии Мневниковской поймы.
https://ria.ru/20241011/efimov-1977554688.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , мневниковская пойма, россия, максим гаман, сергей собянин, российский футбольный союз (рфс)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Мневниковская пойма, Россия, Максим Гаман, Сергей Собянин, Российский футбольный союз (РФС)

Ефимов: в районе Хорошево-Мневники появится центр для футбольных сборных

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) выделит Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" участок в Мневниковской пойме, где построят центр подготовки сборных, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Центр подготовки сборных команд России по футболу построят в Мневниковской пойме в рамках реализации МаИП. Для этого город предоставит Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники. Площадь комплекса составит около 32,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
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В сообщении говорится, что в центре будут предусмотрены тренировочные поля, трибуна. Здесь же разместиться база для сборных команд.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что РФС получит более шести гектаров земли на пять лет. За это время необходимо будет построить спортивный комплекс.
Площадь тренировочной базы объекта составит более 19 тысяч квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о развитии Мневниковской поймы.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Мневниковская поймаРоссияМаксим ГаманСергей СобянинРоссийский футбольный союз (РФС)
 
 
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