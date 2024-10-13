В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево
В Новгородской области скорая съехала в кювет, пострадавших доставили в больницу
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Машина скорой помощи съехала с дороги в кювет в Новгородской области и врезалась в дерево, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Видео, на котором машина скорой помощи улетела в кювет и врезалась в дерево, появилось в соцсетях. ДТП произошло в воскресенье в Боровичском районе. В результате у скорой разбит бампер и капот. Как прокомментировал ДТП медработник на видео, всему виной плохие дорожные условия - после дождя в колеях на асфальте скопилась вода, из-за которой произошёл занос. Все остались живы, на помощь пострадавшим приехала другая скорая.
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"В результате ДТП пассажиры с ушибами оперативно госпитализированы в Боровичскую центральную районную больницу, где им оказана медицинская помощь. Причины аварии устанавливаются", - говорится в сообщении регионального минздрава.
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