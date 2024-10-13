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В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево - РИА Новости, 13.10.2024
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22:11 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/dtp-1977861087.html
В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево
В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево - РИА Новости, 13.10.2024
В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево
Машина скорой помощи съехала с дороги в кювет в Новгородской области и врезалась в дерево, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T22:11
2024-10-13T22:11
происшествия
авто
новгородская область
боровичский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Машина скорой помощи съехала с дороги в кювет в Новгородской области и врезалась в дерево, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба минздрава региона. Видео, на котором машина скорой помощи улетела в кювет и врезалась в дерево, появилось в соцсетях. ДТП произошло в воскресенье в Боровичском районе. В результате у скорой разбит бампер и капот. Как прокомментировал ДТП медработник на видео, всему виной плохие дорожные условия - после дождя в колеях на асфальте скопилась вода, из-за которой произошёл занос. Все остались живы, на помощь пострадавшим приехала другая скорая. "В результате ДТП пассажиры с ушибами оперативно госпитализированы в Боровичскую центральную районную больницу, где им оказана медицинская помощь. Причины аварии устанавливаются", - говорится в сообщении регионального минздрава.
https://ria.ru/20240929/dtp-1975323223.html
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происшествия, авто, новгородская область, боровичский район
Происшествия, Авто, Новгородская область, Боровичский район
В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево

В Новгородской области скорая съехала в кювет, пострадавших доставили в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Машина скорой помощи съехала с дороги в кювет в Новгородской области и врезалась в дерево, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Видео, на котором машина скорой помощи улетела в кювет и врезалась в дерево, появилось в соцсетях. ДТП произошло в воскресенье в Боровичском районе. В результате у скорой разбит бампер и капот. Как прокомментировал ДТП медработник на видео, всему виной плохие дорожные условия - после дождя в колеях на асфальте скопилась вода, из-за которой произошёл занос. Все остались живы, на помощь пострадавшим приехала другая скорая.
«
"В результате ДТП пассажиры с ушибами оперативно госпитализированы в Боровичскую центральную районную больницу, где им оказана медицинская помощь. Причины аварии устанавливаются", - говорится в сообщении регионального минздрава.
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ПроисшествияАвтоНовгородская областьБоровичский район
 
 
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