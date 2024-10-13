https://ria.ru/20241013/dtp-1977861087.html

В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево

В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево - РИА Новости, 13.10.2024

В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево

Машина скорой помощи съехала с дороги в кювет в Новгородской области и врезалась в дерево, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T22:11

2024-10-13T22:11

2024-10-13T22:11

происшествия

авто

новгородская область

боровичский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Машина скорой помощи съехала с дороги в кювет в Новгородской области и врезалась в дерево, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба минздрава региона. Видео, на котором машина скорой помощи улетела в кювет и врезалась в дерево, появилось в соцсетях. ДТП произошло в воскресенье в Боровичском районе. В результате у скорой разбит бампер и капот. Как прокомментировал ДТП медработник на видео, всему виной плохие дорожные условия - после дождя в колеях на асфальте скопилась вода, из-за которой произошёл занос. Все остались живы, на помощь пострадавшим приехала другая скорая. "В результате ДТП пассажиры с ушибами оперативно госпитализированы в Боровичскую центральную районную больницу, где им оказана медицинская помощь. Причины аварии устанавливаются", - говорится в сообщении регионального минздрава.

https://ria.ru/20240929/dtp-1975323223.html

новгородская область

боровичский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, новгородская область, боровичский район