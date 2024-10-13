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Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения расчетами беспилотников группировки войск "Запад" минных заграждений ВСУ в Харьковской области,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T18:04
2024-10-13T18:04
2024-10-13T18:34
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения расчетами беспилотников группировки войск "Запад" минных заграждений ВСУ в Харьковской области, в результате операции был уничтожен минный шлагбаум. Отмечается, что операторы дронов разведывательного подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" помимо уничтожения военной техники и живой силы противника выполняют задачи инженерного обеспечения по разминированию местности от взрывоопасных предметов. В ходе ведения воздушной разведки они обнаружили минный шлагбаум из противотанковых мин у дороги, ведущей к позициям украинских подразделений. "Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ минный шлагбаум был ликвидирован методом подрыва", - говорится в описании к видео.
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7 495 645-6601
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Уничтожение расчетами БПЛА минных заграждений ВСУ в Харьковской области
Уничтожение расчетами БПЛА минных заграждений ВСУ в Харьковской области
2024-10-13T18:04
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ
ВС РФ сбросом с дрона подорвали минный шлагбаум в Харьковской области