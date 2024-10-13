https://ria.ru/20241013/drony-1977847965.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024

Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения расчетами беспилотников группировки войск "Запад" минных заграждений ВСУ в Харьковской области,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T18:04

2024-10-13T18:04

2024-10-13T18:34

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения расчетами беспилотников группировки войск "Запад" минных заграждений ВСУ в Харьковской области, в результате операции был уничтожен минный шлагбаум. Отмечается, что операторы дронов разведывательного подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" помимо уничтожения военной техники и живой силы противника выполняют задачи инженерного обеспечения по разминированию местности от взрывоопасных предметов. В ходе ведения воздушной разведки они обнаружили минный шлагбаум из противотанковых мин у дороги, ведущей к позициям украинских подразделений. "Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ минный шлагбаум был ликвидирован методом подрыва", - говорится в описании к видео.

https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977829073.html

россия

харьковская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение расчетами БПЛА минных заграждений ВСУ в Харьковской области Уничтожение расчетами БПЛА минных заграждений ВСУ в Харьковской области 2024-10-13T18:04 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)