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Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 13.10.2024 (обновлено: 18:34 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/drony-1977847965.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения расчетами беспилотников группировки войск "Запад" минных заграждений ВСУ в Харьковской области,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T18:04
2024-10-13T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения расчетами беспилотников группировки войск "Запад" минных заграждений ВСУ в Харьковской области, в результате операции был уничтожен минный шлагбаум. Отмечается, что операторы дронов разведывательного подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" помимо уничтожения военной техники и живой силы противника выполняют задачи инженерного обеспечения по разминированию местности от взрывоопасных предметов. В ходе ведения воздушной разведки они обнаружили минный шлагбаум из противотанковых мин у дороги, ведущей к позициям украинских подразделений. "Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ минный шлагбаум был ликвидирован методом подрыва", - говорится в описании к видео.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977829073.html
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Уничтожение расчетами БПЛА минных заграждений ВСУ в Харьковской области
Уничтожение расчетами БПЛА минных заграждений ВСУ в Харьковской области
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в мире, технологии, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ

ВС РФ сбросом с дрона подорвали минный шлагбаум в Харьковской области

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения расчетами беспилотников группировки войск "Запад" минных заграждений ВСУ в Харьковской области, в результате операции был уничтожен минный шлагбаум.
Отмечается, что операторы дронов разведывательного подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" помимо уничтожения военной техники и живой силы противника выполняют задачи инженерного обеспечения по разминированию местности от взрывоопасных предметов.
В ходе ведения воздушной разведки они обнаружили минный шлагбаум из противотанковых мин у дороги, ведущей к позициям украинских подразделений. "Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ минный шлагбаум был ликвидирован методом подрыва", - говорится в описании к видео.
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