https://ria.ru/20241013/dengi-1977800457.html

Исследование выявило рекордно низкую долю россиян, хранящих деньги дома

Исследование выявило рекордно низкую долю россиян, хранящих деньги дома - РИА Новости, 13.10.2024

Исследование выявило рекордно низкую долю россиян, хранящих деньги дома

Все меньше россиян хранят деньги только "под матрасом": их доля опустилась до самого низкого уровня за как минимум последние десять лет - 20% против 32% еще... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T07:43

2024-10-13T07:43

2024-10-13T07:43

anderida financial group

экономика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Все меньше россиян хранят деньги только "под матрасом": их доля опустилась до самого низкого уровня за как минимум последние десять лет - 20% против 32% еще годом ранее, рассказали РИА Новости в компании по управлению активами Anderida Financial Group. "Доля россиян, хранящих деньги дома, опустилась до критически низкого уровня за последние 10 лет. На сегодня дома хранить сбережения предпочитают лишь 20% респондентов", - отметили аналитики по результатам исследования, проведенного в сентябре. Годом ранее показатель составлял 32%. Отмечается, что россияне отказываются хранить деньги "под матрасом" из-за совокупности факторов, среди которых рост ставок по вкладам, относительно стабильная ситуация на финансовом рынке и отсутствие отзывов лицензий крупных банков. Также сказывается и рост финансовой грамотности россиян: все больше становится тех, кто прибегает не только к депозитам, но пытается пробовать и другие инструменты для сбережения средств. В результате резко выросло количество россиян, которые хранят деньги как дома, так и в банках. Если год назад их было лишь 10%, то сейчас уже 25%. Одновременно увеличилось и число граждан, предпочитающих накапливать сбережения исключительно в банке: за год их доля выросла на 9 процентных пунктов и достигла 55%. "Доля россиян (из тех, кто предпочитает хранить деньги в банке) с одним вкладом составляет 45%. Еще у 25% имеется два депозита, у 11% - три, у 15% - свыше четырех", - указали в компании.

https://realty.ria.ru/20241008/nasledstvo-1976816648.html

https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

anderida financial group, экономика