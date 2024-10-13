Эксперты назвали потенциальные недостатки цифровых валют внутри БРИКС
Эксперты считают, что цифровые валюты внутри БРИКС столкнутся с рядом проблем
© AP Photo / Gianluigi GuerciaСаммит БРИКС в ЮАР
© AP Photo / Gianluigi Guercia
Саммит БРИКС в ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Цифровые валюты будут все более востребованными внутри БРИКС по мере усиления санкционного давления в отношении его участников, при этом не будучи лишенными ряда недостатков, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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"Поскольку число участников внешнеэкономической деятельности, находящихся под санкциями, стремительно растет, то такая альтернативная система трансграничных расчетов, несомненно, будет востребована", - полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
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Расчеты в цифровых валютах активно прорабатывают все участники БРИКС. Так, Россия уже законодательно обеспечила возможность их использования для внешней торговли в рамках экспериментального правового режима.
Также большинство членов союза уже тестирует цифровые валюты центральных банков. Банк России рассчитывает, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года. Остальные страны также не отстают: локомотивы БРИКС Индия и Китай уже также проводят тестовые операции с цифровой рупией и юанем.
Однако быстрое распространение цифровых валют внутри БРИКС вряд ли возможно, считает доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров. "Для этого необходимо согласие всех участников, в том числе и регуляторов. И не решается проблема, связанная с неликвидностью отдельных валют. К примеру, цифровая рупия не станет более ликвидная как ее безналичная форма. Тем не менее, как кажется, работа в этом направлении будет продолжаться", - объясняет эксперт.
Кроме того, существенные элементы системы для расчетов в цифровых валютах внутри БРИКС могут попасть под ограничения и создать угрозу вторичных санкций, обращает внимание Осадчий. "Поэтому альтернативная система трансграничных расчетов будет в значительной степени изолирована от существующей международной финансовой системы, она будет преимущественно обслуживать тех, кто уже находится под санкциями", - полагает он.
Нельзя упускать из виду и "логистику" их использования, предостерегает промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Надо учесть и особенности хождения цифровых валют, например, наличие определенных требований к их хранению", - обращает внимание аналитик.
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