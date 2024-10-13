https://ria.ru/20241013/briks-1977799622.html

Эксперты назвали потенциальные недостатки цифровых валют внутри БРИКС

Эксперты назвали потенциальные недостатки цифровых валют внутри БРИКС - РИА Новости, 13.10.2024

Эксперты назвали потенциальные недостатки цифровых валют внутри БРИКС

Цифровые валюты будут все более востребованными внутри БРИКС по мере усиления санкционного давления в отношении его участников, при этом не будучи лишенными... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T07:12

2024-10-13T07:12

2024-10-13T07:12

россия

индия

китай

экономика

максим осадчий

брикс

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Цифровые валюты будут все более востребованными внутри БРИКС по мере усиления санкционного давления в отношении его участников, при этом не будучи лишенными ряда недостатков, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Поскольку число участников внешнеэкономической деятельности, находящихся под санкциями, стремительно растет, то такая альтернативная система трансграничных расчетов, несомненно, будет востребована", - полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Расчеты в цифровых валютах активно прорабатывают все участники БРИКС. Так, Россия уже законодательно обеспечила возможность их использования для внешней торговли в рамках экспериментального правового режима. Также большинство членов союза уже тестирует цифровые валюты центральных банков. Банк России рассчитывает, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года. Остальные страны также не отстают: локомотивы БРИКС Индия и Китай уже также проводят тестовые операции с цифровой рупией и юанем. Однако быстрое распространение цифровых валют внутри БРИКС вряд ли возможно, считает доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров. "Для этого необходимо согласие всех участников, в том числе и регуляторов. И не решается проблема, связанная с неликвидностью отдельных валют. К примеру, цифровая рупия не станет более ликвидная как ее безналичная форма. Тем не менее, как кажется, работа в этом направлении будет продолжаться", - объясняет эксперт. Кроме того, существенные элементы системы для расчетов в цифровых валютах внутри БРИКС могут попасть под ограничения и создать угрозу вторичных санкций, обращает внимание Осадчий. "Поэтому альтернативная система трансграничных расчетов будет в значительной степени изолирована от существующей международной финансовой системы, она будет преимущественно обслуживать тех, кто уже находится под санкциями", - полагает он. Нельзя упускать из виду и "логистику" их использования, предостерегает промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Надо учесть и особенности хождения цифровых валют, например, наличие определенных требований к их хранению", - обращает внимание аналитик.

https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html

https://ria.ru/20241008/valyuta-1976871336.html

россия

индия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, китай, экономика, максим осадчий, брикс, высшая школа экономики (вшэ)