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Эксперты назвали потенциальные недостатки цифровых валют внутри БРИКС - РИА Новости, 13.10.2024
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07:12 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/briks-1977799622.html
Эксперты назвали потенциальные недостатки цифровых валют внутри БРИКС
Эксперты назвали потенциальные недостатки цифровых валют внутри БРИКС - РИА Новости, 13.10.2024
Эксперты назвали потенциальные недостатки цифровых валют внутри БРИКС
Цифровые валюты будут все более востребованными внутри БРИКС по мере усиления санкционного давления в отношении его участников, при этом не будучи лишенными... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T07:12
2024-10-13T07:12
россия
индия
китай
экономика
максим осадчий
брикс
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Цифровые валюты будут все более востребованными внутри БРИКС по мере усиления санкционного давления в отношении его участников, при этом не будучи лишенными ряда недостатков, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Поскольку число участников внешнеэкономической деятельности, находящихся под санкциями, стремительно растет, то такая альтернативная система трансграничных расчетов, несомненно, будет востребована", - полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Расчеты в цифровых валютах активно прорабатывают все участники БРИКС. Так, Россия уже законодательно обеспечила возможность их использования для внешней торговли в рамках экспериментального правового режима. Также большинство членов союза уже тестирует цифровые валюты центральных банков. Банк России рассчитывает, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года. Остальные страны также не отстают: локомотивы БРИКС Индия и Китай уже также проводят тестовые операции с цифровой рупией и юанем. Однако быстрое распространение цифровых валют внутри БРИКС вряд ли возможно, считает доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров. "Для этого необходимо согласие всех участников, в том числе и регуляторов. И не решается проблема, связанная с неликвидностью отдельных валют. К примеру, цифровая рупия не станет более ликвидная как ее безналичная форма. Тем не менее, как кажется, работа в этом направлении будет продолжаться", - объясняет эксперт. Кроме того, существенные элементы системы для расчетов в цифровых валютах внутри БРИКС могут попасть под ограничения и создать угрозу вторичных санкций, обращает внимание Осадчий. "Поэтому альтернативная система трансграничных расчетов будет в значительной степени изолирована от существующей международной финансовой системы, она будет преимущественно обслуживать тех, кто уже находится под санкциями", - полагает он. Нельзя упускать из виду и "логистику" их использования, предостерегает промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Надо учесть и особенности хождения цифровых валют, например, наличие определенных требований к их хранению", - обращает внимание аналитик.
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россия, индия, китай, экономика, максим осадчий, брикс, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Индия, Китай, Экономика, Максим Осадчий, БРИКС, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперты назвали потенциальные недостатки цифровых валют внутри БРИКС

Эксперты считают, что цифровые валюты внутри БРИКС столкнутся с рядом проблем

© AP Photo / Gianluigi GuerciaСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Gianluigi Guercia
Саммит БРИКС в ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Цифровые валюты будут все более востребованными внутри БРИКС по мере усиления санкционного давления в отношении его участников, при этом не будучи лишенными ряда недостатков, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
«
"Поскольку число участников внешнеэкономической деятельности, находящихся под санкциями, стремительно растет, то такая альтернативная система трансграничных расчетов, несомненно, будет востребована", - полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
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Расчеты в цифровых валютах активно прорабатывают все участники БРИКС. Так, Россия уже законодательно обеспечила возможность их использования для внешней торговли в рамках экспериментального правового режима.
Также большинство членов союза уже тестирует цифровые валюты центральных банков. Банк России рассчитывает, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года. Остальные страны также не отстают: локомотивы БРИКС Индия и Китай уже также проводят тестовые операции с цифровой рупией и юанем.
Однако быстрое распространение цифровых валют внутри БРИКС вряд ли возможно, считает доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров. "Для этого необходимо согласие всех участников, в том числе и регуляторов. И не решается проблема, связанная с неликвидностью отдельных валют. К примеру, цифровая рупия не станет более ликвидная как ее безналичная форма. Тем не менее, как кажется, работа в этом направлении будет продолжаться", - объясняет эксперт.
Кроме того, существенные элементы системы для расчетов в цифровых валютах внутри БРИКС могут попасть под ограничения и создать угрозу вторичных санкций, обращает внимание Осадчий. "Поэтому альтернативная система трансграничных расчетов будет в значительной степени изолирована от существующей международной финансовой системы, она будет преимущественно обслуживать тех, кто уже находится под санкциями", - полагает он.
Нельзя упускать из виду и "логистику" их использования, предостерегает промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Надо учесть и особенности хождения цифровых валют, например, наличие определенных требований к их хранению", - обращает внимание аналитик.
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