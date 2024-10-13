https://ria.ru/20241013/bpla-1977857564.html

Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА

Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА - РИА Новости, 13.10.2024

Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T20:57

2024-10-13T20:57

2024-10-13T20:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Тринадцатого октября в период с 20.05 до 20.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241013/petrovka-1977816113.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия