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Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА - РИА Новости, 13.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:57 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/bpla-1977857564.html
Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА
Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА - РИА Новости, 13.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T20:57
2024-10-13T20:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Тринадцатого октября в период с 20.05 до 20.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Тринадцатого октября в период с 20.05 до 20.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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