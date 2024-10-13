https://ria.ru/20241013/bpla-1977796908.html

Курсант рассказал о подготовке в подземной школе операторов БПЛА

Курсант рассказал о подготовке в подземной школе операторов БПЛА - РИА Новости, 13.10.2024

Курсант рассказал о подготовке в подземной школе операторов БПЛА

Курсантов подземной тщательно замаскированной прифронтовой школы операторов беспилотников российской группировки войск "Днепр" обучают бомбометанию с... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T05:31

2024-10-13T05:31

2024-10-13T05:31

херсонская область

нато

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 13 окт - РИА Новости. Курсантов подземной тщательно замаскированной прифронтовой школы операторов беспилотников российской группировки войск "Днепр" обучают бомбометанию с FPV-дронов, при котором сам дрон не уничтожается, а возвращается обратно к расчету для последующего многократного применения, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Кирс". "Данный коптер сделан под сброс. Вот сюда мы цепляем снаряд. Подлетаем, отцепляется зажим - и снаряд падает. То есть так же может сбросами делать. Если "Мавики", они до 600 граммов снаряд несут, то это (FPV) - снаряд уже порядка 3 килограммов будет падать на голову противника", - сообщил командир взвода БПЛА с позывным "Кирс". В прифронтовом районе группировки войск "Днепр" в Херсонской области создана и уже более месяца успешно функционирует подземная тщательно замаскированная школа для обучения и оттачивания навыков пилотирования различными типами БПЛА - разведывательными, ударными, FPV-дронами камикадзе, многоразовыми FPV-дронами, снабженными устройством для бомбометания, и другими типами беспилотников. Школа оборудована тренажерами (компьютерами с пультами управления дронами) для приобретения первоначальных навыков полета на беспилотниках. После сдачи соответствующих экзаменов военнослужащих допускают к практическому этапу подготовки - к самостоятельным полетам на полигонах, оборудованных различными препятствиями. Курсанты отрабатывают там ведение разведки, боевое маневрирование, поражение статичных и движущихся целей, противодействие средствам радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, курсантов обучают эффективным приемам уничтожения бронетехники производства стран-членов блока НАТО. Так, на специальных учебных пособиях обучающимся демонстрируют слабые места натовских танков, в частности, немецкого Leopard-2. В прифронтовой школе БПЛА преподают операторы беспилотников, имеющие реальный боевой опыт, благодаря чему курсантам передаются наиболее актуальные знания о применении дронов на передовой СВО.

https://ria.ru/20240921/vsu-1973976208.html

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971732393.html

херсонская область

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херсонская область , нато, безопасность