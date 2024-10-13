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"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной - РИА Новости, 13.10.2024
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10:34 13.10.2024 (обновлено: 15:42 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной
"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной - РИА Новости, 13.10.2024
"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной
Разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:34
2024-10-13T15:42
в мире
украина
киев
польша
лешек миллер
владимир зеленский
радослав сикорский
политика
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается, сообщает Bloomberg."Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается", — говорится в материале.Журналистка указала на нарастающую усталость западных союзников Киева от конфликта и продвижения российских сил на востоке Украины.Обозреватель отметила ухудшение отношений между Киевом и Варшавой из-за разногласий касательно вопроса Волынской резни.В понедельник экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украина не станет членом Европейского союза, пока полностью не откажется от своего националистического прошлого.В сентябре издание Onet сообщало, что в ходе встречи 13 сентября между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт.
https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977805185.html
https://ria.ru/20241012/dzhonson-1977735706.html
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в мире, украина, киев, польша, лешек миллер, владимир зеленский, радослав сикорский, политика
В мире, Украина, Киев, Польша, Лешек Миллер, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Политика
"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной

Bloomberg: разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается, сообщает Bloomberg.
«
"Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается", — говорится в материале.
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Журналистка указала на нарастающую усталость западных союзников Киева от конфликта и продвижения российских сил на востоке Украины.
Обозреватель отметила ухудшение отношений между Киевом и Варшавой из-за разногласий касательно вопроса Волынской резни.
В понедельник экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украина не станет членом Европейского союза, пока полностью не откажется от своего националистического прошлого.
В сентябре издание Onet сообщало, что в ходе встречи 13 сентября между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт.
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В миреУкраинаКиевПольшаЛешек МиллерВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийПолитика
 
 
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