https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной
"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной - РИА Новости, 13.10.2024
"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной
Разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:34
2024-10-13T10:34
2024-10-13T15:42
в мире
украина
киев
польша
лешек миллер
владимир зеленский
радослав сикорский
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается, сообщает Bloomberg."Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается", — говорится в материале.Журналистка указала на нарастающую усталость западных союзников Киева от конфликта и продвижения российских сил на востоке Украины.Обозреватель отметила ухудшение отношений между Киевом и Варшавой из-за разногласий касательно вопроса Волынской резни.В понедельник экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украина не станет членом Европейского союза, пока полностью не откажется от своего националистического прошлого.В сентябре издание Onet сообщало, что в ходе встречи 13 сентября между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт.
https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977805185.html
https://ria.ru/20241012/dzhonson-1977735706.html
украина
киев
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_14f48e4b32cc8d626971f72def8b75ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, польша, лешек миллер, владимир зеленский, радослав сикорский, политика
В мире, Украина, Киев, Польша, Лешек Миллер, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Политика
"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной
Bloomberg: разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается