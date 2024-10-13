https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной

"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной - РИА Новости, 13.10.2024

"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной

Разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:34

2024-10-13T10:34

2024-10-13T15:42

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радослав сикорский

политика

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается, сообщает Bloomberg."Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается", — говорится в материале.Журналистка указала на нарастающую усталость западных союзников Киева от конфликта и продвижения российских сил на востоке Украины.Обозреватель отметила ухудшение отношений между Киевом и Варшавой из-за разногласий касательно вопроса Волынской резни.В понедельник экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украина не станет членом Европейского союза, пока полностью не откажется от своего националистического прошлого.В сентябре издание Onet сообщало, что в ходе встречи 13 сентября между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт.

https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977805185.html

https://ria.ru/20241012/dzhonson-1977735706.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, польша, лешек миллер, владимир зеленский, радослав сикорский, политика