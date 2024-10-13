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Источник в Израиле опроверг сообщения о приказе не атаковать цели в Бейруте - РИА Новости, 13.10.2024
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22:27 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/beyrut-1977862017.html
Источник в Израиле опроверг сообщения о приказе не атаковать цели в Бейруте
Источник в Израиле опроверг сообщения о приказе не атаковать цели в Бейруте - РИА Новости, 13.10.2024
Источник в Израиле опроверг сообщения о приказе не атаковать цели в Бейруте
Сообщения в прессе о том, что руководство Израиля якобы распорядилось не атаковать цели в Бейруте, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T22:27
2024-10-13T22:27
в мире
израиль
бейрут
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Сообщения в прессе о том, что руководство Израиля якобы распорядилось не атаковать цели в Бейруте, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в правительстве Израиля. "Сообщения о том, что политический эшелон дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не атаковать цели в Бейруте, не соответствуют действительности. Израиль сохраняет за собой свободу действия в любом месте в соответствии с обнаружением целей", - заявил источник. Ранее в воскресенье израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что ВВС Израиля по указанию политического эшелона уже трое суток не наносили ударов по Бейруту. По данным Kan, последняя атака в Бейруте была осуществлена в четверг вечером. Авиаудару подвергся один из центральных районов Бейрута, целью которого, предположительно, был высокопоставленный член движения "Хезболлах" Вафик Сафа, отвечающий за внутреннюю безопасность в организации. О результатах этой операции официально не сообщалось.
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в мире, израиль, бейрут, армия обороны израиля (цахал), хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Источник в Израиле опроверг сообщения о приказе не атаковать цели в Бейруте

Источник в правительстве Израиля опроверг данные о приказе не атаковать Бейрут

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПриморская набережная Корниш в Бейруте
Приморская набережная Корниш в Бейруте - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Приморская набережная Корниш в Бейруте. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Сообщения в прессе о том, что руководство Израиля якобы распорядилось не атаковать цели в Бейруте, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в правительстве Израиля.
"Сообщения о том, что политический эшелон дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не атаковать цели в Бейруте, не соответствуют действительности. Израиль сохраняет за собой свободу действия в любом месте в соответствии с обнаружением целей", - заявил источник.
Ранее в воскресенье израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что ВВС Израиля по указанию политического эшелона уже трое суток не наносили ударов по Бейруту.
По данным Kan, последняя атака в Бейруте была осуществлена в четверг вечером. Авиаудару подвергся один из центральных районов Бейрута, целью которого, предположительно, был высокопоставленный член движения "Хезболлах" Вафик Сафа, отвечающий за внутреннюю безопасность в организации.
О результатах этой операции официально не сообщалось.
Ночной Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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