https://ria.ru/20241013/beyrut-1977860077.html

СМИ: израильские ВВС по приказу третьи сутки не наносят удары по Бейруту

СМИ: израильские ВВС по приказу третьи сутки не наносят удары по Бейруту - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ: израильские ВВС по приказу третьи сутки не наносят удары по Бейруту

ВВС Израиля по указанию политического эшелона уже трое суток не наносили ударов по Бейруту, сообщила в воскресенье государственная телерадиокомпания Kan. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T21:48

2024-10-13T21:48

2024-10-13T21:48

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. ВВС Израиля по указанию политического эшелона уже трое суток не наносили ударов по Бейруту, сообщила в воскресенье государственная телерадиокомпания Kan. По данным Kan, последняя атака в Бейруте была осуществлена в четверг вечером. Авиаудару подвергся один из центральных районов Бейрута, целью которого, предположительно, был высокопоставленный член движения "Хезболлах" Вафик Сафа, отвечающий за внутреннюю безопасность в организации. О результатах этой операции официально не сообщалось.

https://ria.ru/20241013/postradavshie-1977857054.html

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в мире, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024