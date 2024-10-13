https://ria.ru/20241013/beyrut-1977860077.html
СМИ: израильские ВВС по приказу третьи сутки не наносят удары по Бейруту
СМИ: израильские ВВС по приказу третьи сутки не наносят удары по Бейруту - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ: израильские ВВС по приказу третьи сутки не наносят удары по Бейруту
ВВС Израиля по указанию политического эшелона уже трое суток не наносили ударов по Бейруту, сообщила в воскресенье государственная телерадиокомпания Kan. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:48
2024-10-13T21:48
2024-10-13T21:48
в мире
бейрут
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. ВВС Израиля по указанию политического эшелона уже трое суток не наносили ударов по Бейруту, сообщила в воскресенье государственная телерадиокомпания Kan. По данным Kan, последняя атака в Бейруте была осуществлена в четверг вечером. Авиаудару подвергся один из центральных районов Бейрута, целью которого, предположительно, был высокопоставленный член движения "Хезболлах" Вафик Сафа, отвечающий за внутреннюю безопасность в организации. О результатах этой операции официально не сообщалось.
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в мире, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: израильские ВВС по приказу третьи сутки не наносят удары по Бейруту
Kan: израильские ВВС по приказу уже трое суток не наносили авиаудары по Бейруту