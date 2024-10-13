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Байден перенес визит в Германию на следующую неделю - РИА Новости, 13.10.2024
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14:12 13.10.2024 (обновлено: 14:27 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/bayden-1977828177.html
Байден перенес визит в Германию на следующую неделю
Байден перенес визит в Германию на следующую неделю - РИА Новости, 13.10.2024
Байден перенес визит в Германию на следующую неделю
Президент США Джо Байден, ранее отменивший визит в ФРГ из-за урагана "Милтон", планирует посетить Берлин на следующей неделе, встреча с канцлером Германии... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:12
2024-10-13T14:27
в мире
германия
берлин (город)
джо байден
олаф шольц
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украина
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее отменивший визит в ФРГ из-за урагана "Милтон", планирует посетить Берлин на следующей неделе, встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером должна состояться в пятницу, сообщило издание Spiegel со ссылкой на доступную информацию.Байден отменил поездку в Германию и Анголу, запланированную на 10-15 октября, из-за необходимости координировать помощь штатам, пострадавшим от ураганов."Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует наверстать свой визит в Германию, отмененный из-за урагана "Милтон"... В текущем календаре официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем запланированы на пятницу", - говорится в публикации Spiegel со ссылкой на доступные изданию данные.Подчеркивается, что планирование предстоящего визита американского президента уже ведется за кулисами в федеральном правительстве и органах безопасности.Spiegel отмечает, что программа пребывания в Германии Байдена существенно сократилась, однако по-прежнему планируется, что Штайнмайер вручит ему орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия"."Запланированный сейчас короткий визит, скорее всего, будет посвящен тем же политическим темам, прежде всего дальнейшим действиям западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке", - резюмирует Spiegel.Как сообщалось раньше, в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
https://ria.ru/20241010/bajden-1977492989.html
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в мире, германия, берлин (город), джо байден, олаф шольц, сша, украина, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Берлин (город), Джо Байден, Олаф Шольц, США, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер
Байден перенес визит в Германию на следующую неделю

СМИ: Байден планирует на следующей неделе посетить ФРГ и встретиться с Шольцем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее отменивший визит в ФРГ из-за урагана "Милтон", планирует посетить Берлин на следующей неделе, встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером должна состояться в пятницу, сообщило издание Spiegel со ссылкой на доступную информацию.
Байден отменил поездку в Германию и Анголу, запланированную на 10-15 октября, из-за необходимости координировать помощь штатам, пострадавшим от ураганов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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10 октября, 23:37
«
"Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует наверстать свой визит в Германию, отмененный из-за урагана "Милтон"... В текущем календаре официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем запланированы на пятницу", - говорится в публикации Spiegel со ссылкой на доступные изданию данные.
Подчеркивается, что планирование предстоящего визита американского президента уже ведется за кулисами в федеральном правительстве и органах безопасности.
Spiegel отмечает, что программа пребывания в Германии Байдена существенно сократилась, однако по-прежнему планируется, что Штайнмайер вручит ему орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
"Запланированный сейчас короткий визит, скорее всего, будет посвящен тем же политическим темам, прежде всего дальнейшим действиям западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке", - резюмирует Spiegel.
Как сообщалось раньше, в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена
9 октября, 04:07
 
В миреГерманияБерлин (город)Джо БайденОлаф ШольцСШАУкраинаФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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