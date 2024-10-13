https://ria.ru/20241013/bayden-1977801217.html

Названы главные американские экспортные товары

Названы главные американские экспортные товары - РИА Новости, 13.10.2024

Названы главные американские экспортные товары

Газ по итогам президентства Джо Байдена заменит в пятерке главных экспортных товаров США микрочипы, а в топ-5 основных товаров импорта появилась нефть несмотря... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:09

2024-10-13T08:09

2024-10-13T08:10

экономика

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Газ по итогам президентства Джо Байдена заменит в пятерке главных экспортных товаров США микрочипы, а в топ-5 основных товаров импорта появилась нефть несмотря на то, что сами Штаты являются крупным ее поставщиком на мировой рынок, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, основными экспортными товарами США по итогам восьми месяцев текущего года были нефть с объемом продаж в 82,8 миллиарда долларов и гражданские самолеты и их детали - 81,1 миллиарда. Однако согласно расчетам РИА Новости, темпы роста продаж позволят самолетам и деталям для них по итогам текущего года обогнать "черное золото" - объемы экспорта составят 129,8 миллиарда долларов. Нефть расположится на втором месте с 129,7 миллиардами, в пятерку также войдут нефтепродукты (121 миллиард), легковые автомобили (60,7 миллиарда) и газ (60 миллиардов). По итогам президентства Дональда Трампа лидерство было также за гражданскими самолетами (72 миллиарда долларов), нефтепродукты занимали второе место (57,8 миллиарда), следом шли нефть (49,8 миллиарда), электронные интегральные схемы (микрочипы) (46,4 миллиарда), вытесненные в 2024 году из пятерки газом, а также "легковушки" (46,3 миллиарда). В импорте по итогам января-августа главными товарами стали легковые авто и нефть, а также планшеты и ноутбуки. Согласно расчетам агентства, эти товары сохранят за собой лидерство и по итогам всего 2024 года. Покупки Штатами "легковушек" достигнут 226,6 миллиарда долларов, нефти - 178,4 миллиарда, а планшетов и ноутбуков - 137,1 миллиарда. В топ-5 также войдут вакцины и сыворотки (112,6 миллиарда) и смартфоны (111,4 миллиарда). Активно закупать нефть за рубежом США начали при Байдене несмотря на то, что страна является крупнейшим ее добытчиком в мире. При предыдущем президенте больше всего Штаты импортировали автомобили, планшеты и ноутбуки, смартфоны, вакцины и спецоборудование, которое выпало из пятерки в 2024 году. Всего по итогам текущего года США поставят за рубеж товаров на 2,08 триллиона долларов, из них на гражданские самолеты и нефть придется по 6,2%, на нефтепродукты - 5,8%, на легковые автомобили и газ - по 2,9%. Американский импорт составит 3,22 триллиона долларов, из которых 7% займут легковые авто, 5,5% - нефть, 4,3% - планшеты и ноутбуки, по 3,5% - вакцины и смартфоны. Суммарные объемы торговли за весь президентский срок Байдена составят 42,07 триллиона долларов: 10,44 триллиона - в 2021 году, 10,48 триллиона - в 2022 году, 10,62 триллиона - в 2023 году и 10,53 триллиона - в 2024 году. Мировая торговля является одной из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять экс-президент Дональд Трамп, которой выступает за сильные протекционистские меры при торговле с другими странами, Демократическую - вице-президент Камала Харрис, которая занимает менее жесткую позицию в этом вопросе.

https://ria.ru/20240603/spg-1949767925.html

https://ria.ru/20240327/neft-1935883317.html

https://ria.ru/20240401/mikrochipy-1937013728.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис