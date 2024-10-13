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Глава башкирского Сибая принес соболезнования, вместо поздравлений - РИА Новости, 13.10.2024
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14:13 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/bashkiriya-1977828326.html
Глава башкирского Сибая принес соболезнования, вместо поздравлений
Глава башкирского Сибая принес соболезнования, вместо поздравлений - РИА Новости, 13.10.2024
Глава башкирского Сибая принес соболезнования, вместо поздравлений
Исполняющий обязанности мэра башкирского города Сибая Сергей Озерцов, поздравляя горожан с Днём республики, оговорился и принёс соболезнования, следует из... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:13
2024-10-13T14:13
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра башкирского города Сибая Сергей Озерцов, поздравляя горожан с Днём республики, оговорился и принёс соболезнования, следует из видео, распространившегося в соцсетях. "Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан", — говорит Озерцов на видео. Слышно, что зрители аплодируют ему. РИА Новости не располагает комментариями городской мэрии по этому поводу. На официальной странице Озерцова в соцсети в "ВКонтакте" в День республики 11 октября был размещён пост с поздравлением. "Дорогие сибайцы! От всей души поздравляю вас с Днем Республики Башкортостан! Этот праздник - символ единения, мира и согласия народов многонационального Башкортостана. Он объединяет нас независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии", - говорится в поздравительном тексте Озерцова.
https://ria.ru/20240802/vitse-prezident-1963626340.html
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сибай, россия, происшествия
Сибай, Россия, Происшествия
Глава башкирского Сибая принес соболезнования, вместо поздравлений

В Башкортостане глава Сибая оговорился и принёс соболезнования в День республики

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Tchaikovsky Street (Sibay)Сибай, Республика Башкортостан
Сибай, Республика Башкортостан - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Tchaikovsky Street (Sibay)
Сибай, Республика Башкортостан. Архивное фото
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра башкирского города Сибая Сергей Озерцов, поздравляя горожан с Днём республики, оговорился и принёс соболезнования, следует из видео, распространившегося в соцсетях.
"Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан", — говорит Озерцов на видео.
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Слышно, что зрители аплодируют ему.
РИА Новости не располагает комментариями городской мэрии по этому поводу.
На официальной странице Озерцова в соцсети в "ВКонтакте" в День республики 11 октября был размещён пост с поздравлением.
"Дорогие сибайцы! От всей души поздравляю вас с Днем Республики Башкортостан! Этот праздник - символ единения, мира и согласия народов многонационального Башкортостана. Он объединяет нас независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии", - говорится в поздравительном тексте Озерцова.
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