https://ria.ru/20241013/bashkiriya-1977828326.html

Глава башкирского Сибая принес соболезнования, вместо поздравлений

Глава башкирского Сибая принес соболезнования, вместо поздравлений - РИА Новости, 13.10.2024

Глава башкирского Сибая принес соболезнования, вместо поздравлений

Исполняющий обязанности мэра башкирского города Сибая Сергей Озерцов, поздравляя горожан с Днём республики, оговорился и принёс соболезнования, следует из... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T14:13

2024-10-13T14:13

2024-10-13T14:13

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УФА, 13 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра башкирского города Сибая Сергей Озерцов, поздравляя горожан с Днём республики, оговорился и принёс соболезнования, следует из видео, распространившегося в соцсетях. "Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан", — говорит Озерцов на видео. Слышно, что зрители аплодируют ему. РИА Новости не располагает комментариями городской мэрии по этому поводу. На официальной странице Озерцова в соцсети в "ВКонтакте" в День республики 11 октября был размещён пост с поздравлением. "Дорогие сибайцы! От всей души поздравляю вас с Днем Республики Башкортостан! Этот праздник - символ единения, мира и согласия народов многонационального Башкортостана. Он объединяет нас независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии", - говорится в поздравительном тексте Озерцова.

https://ria.ru/20240802/vitse-prezident-1963626340.html

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