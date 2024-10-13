https://ria.ru/20241013/avtobus-1977852602.html

В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие

В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.10.2024

В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате наезда автобуса, предварительно, на незакрепленную крышку канализационной решетки в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T19:20

2024-10-13T19:20

2024-10-13T19:41

происшествия

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате наезда автобуса, предварительно, на незакрепленную крышку канализационной решетки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 17.15 на Дорожной улице, в районе дома 20к1 произошел инцидент с участием автобуса маршрута с941. По предварительной информации, автобус наехал на незакрепленную крышку канализационной решетки. В результате происшествия пострадали два пассажира, они были госпитализированы в городские больницы", - рассказали в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего, информация о неисправной решетке была передана коммунальным службам, уточнили в Мосгортрансе.

https://ria.ru/20241011/avtobus-1977685779.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мосгортранс