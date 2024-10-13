Рейтинг@Mail.ru
В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 13.10.2024 (обновлено: 19:41 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/avtobus-1977852602.html
В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие
В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.10.2024
В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате наезда автобуса, предварительно, на незакрепленную крышку канализационной решетки в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T19:20
2024-10-13T19:41
происшествия
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977853660_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_f722cba7e175a12a2dc679732fe83ba1.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате наезда автобуса, предварительно, на незакрепленную крышку канализационной решетки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 17.15 на Дорожной улице, в районе дома 20к1 произошел инцидент с участием автобуса маршрута с941. По предварительной информации, автобус наехал на незакрепленную крышку канализационной решетки. В результате происшествия пострадали два пассажира, они были госпитализированы в городские больницы", - рассказали в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего, информация о неисправной решетке была передана коммунальным службам, уточнили в Мосгортрансе.
https://ria.ru/20241011/avtobus-1977685779.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977853660_512:0:1280:576_1920x0_80_0_0_4addbc0d7c23922c4129fa20596eaa95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие

Два человека пострадали при наезде автобуса на канализационную решетку в Москве

© АГН "Москва"На Дорожной улице в Чертаново автобус наехал на канализационную решетку
На Дорожной улице в Чертаново автобус наехал на канализационную решетку - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© АГН "Москва"
На Дорожной улице в Чертаново автобус наехал на канализационную решетку
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате наезда автобуса, предварительно, на незакрепленную крышку канализационной решетки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
«
"Сегодня около 17.15 на Дорожной улице, в районе дома 20к1 произошел инцидент с участием автобуса маршрута с941. По предварительной информации, автобус наехал на незакрепленную крышку канализационной решетки. В результате происшествия пострадали два пассажира, они были госпитализированы в городские больницы", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего, информация о неисправной решетке была передана коммунальным службам, уточнили в Мосгортрансе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись легковушка и автобус
11 октября, 21:14
 
ПроисшествияМоскваМосгортранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала