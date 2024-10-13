https://ria.ru/20241013/avtobus-1977852602.html
В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие
В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.10.2024
В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате наезда автобуса, предварительно, на незакрепленную крышку канализационной решетки в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T19:20
2024-10-13T19:20
2024-10-13T19:41
происшествия
москва
мосгортранс
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате наезда автобуса, предварительно, на незакрепленную крышку канализационной решетки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 17.15 на Дорожной улице, в районе дома 20к1 произошел инцидент с участием автобуса маршрута с941. По предварительной информации, автобус наехал на незакрепленную крышку канализационной решетки. В результате происшествия пострадали два пассажира, они были госпитализированы в городские больницы", - рассказали в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего, информация о неисправной решетке была передана коммунальным службам, уточнили в Мосгортрансе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве автобус наехал на канализационную решетку, есть пострадавшие
Два человека пострадали при наезде автобуса на канализационную решетку в Москве