https://ria.ru/20241013/ataka-1977857826.html

Дрон ВСУ атаковал белгородское село, погиб мирный житель

Дрон ВСУ атаковал белгородское село, погиб мирный житель - РИА Новости, 13.10.2024

Дрон ВСУ атаковал белгородское село, погиб мирный житель

Житель села Отрадное в Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T21:03

2024-10-13T21:03

2024-10-13T21:12

специальная военная операция на украине

отрадное

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Житель села Отрадное в Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приемном отделении больницы", — написал он.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, накануне при ударе украинского дрона по селу Устинка в Белгородском районе погиб мирный житель.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241011/obstrel-1977671048.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

отрадное

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

отрадное, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков