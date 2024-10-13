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Дрон ВСУ атаковал белгородское село, погиб мирный житель - РИА Новости, 13.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 13.10.2024 (обновлено: 21:12 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/ataka-1977857826.html
Дрон ВСУ атаковал белгородское село, погиб мирный житель
Дрон ВСУ атаковал белгородское село, погиб мирный житель - РИА Новости, 13.10.2024
Дрон ВСУ атаковал белгородское село, погиб мирный житель
Житель села Отрадное в Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:03
2024-10-13T21:12
специальная военная операция на украине
отрадное
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Житель села Отрадное в Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приемном отделении больницы&quot;, — написал он.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, накануне при ударе украинского дрона по селу Устинка в Белгородском районе погиб мирный житель.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241011/obstrel-1977671048.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
отрадное
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отрадное, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
Дрон ВСУ атаковал белгородское село, погиб мирный житель

Гладков: ВСУ с помощью БПЛА атаковали белгородское село Отрадное, погиб мужчина

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Житель села Отрадное в Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приемном отделении больницы", — написал он.

Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
ВСУ обстреляли усадьбу Барятинских в Курской области
11 октября, 18:42
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, накануне при ударе украинского дрона по селу Устинка в Белгородском районе погиб мирный житель.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОтрадноеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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