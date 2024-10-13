Дрон ВСУ атаковал белгородское село, погиб мирный житель
Гладков: ВСУ с помощью БПЛА атаковали белгородское село Отрадное, погиб мужчина
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Житель села Отрадное в Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приемном отделении больницы", — написал он.
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ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, накануне при ударе украинского дрона по селу Устинка в Белгородском районе погиб мирный житель.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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