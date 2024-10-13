https://ria.ru/20241013/an-3-1977796724.html
В Якутии после аварийной посадки Ан-3 возбудили уголовное дело
В Якутии после аварийной посадки Ан-3 возбудили уголовное дело - РИА Новости, 13.10.2024
В Якутии после аварийной посадки Ан-3 возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии, сообщило РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T05:14
2024-10-13T05:14
2024-10-13T05:16
ан-3
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии, сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК России в своем Telegram-канале.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. На борту находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира, один человек в результате аварийной посадки погиб, уточняли в ведомстве. Позже Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что, предварительно, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, что привело к его отказу."Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240731/samolet-1963264235.html
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ан-3, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Ан-3, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Якутии после аварийной посадки Ан-3 возбудили уголовное дело
В Якутии возбудили дело после аварийной посадки Ан-3, при которой погиб человек