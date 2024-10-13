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В Якутии совершил аварийную посадку Ан-3
В Якутии совершил аварийную посадку Ан-3 - РИА Новости, 13.10.2024
В Якутии совершил аварийную посадку Ан-3
В Якутии при аварийной посадке самолета Ан-3 авиакомпании "Борус" погиб человек, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T03:53
2024-10-13T03:53
2024-10-13T10:22
ан-3
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Якутии при аварийной посадке самолета Ан-3 авиакомпании "Борус" погиб человек, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале."На борту самолета находилось пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира. В результате аварии, к сожалению, один пассажир погиб", — рассказали в ведомстве.Инцидент с самолетом авиакомпании "Борус" произошел в полутора километрах от Олекминска.В готовности находятся пять спасателей и вертолет Ми-8 ХАСЦ МЧС. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла из-за потери тяги и последующего отказа двигателя одномоторного самолета.Ан-3 — версия грузопассажирского самолета Ан-2, известного как кукурузник, оснащенная турбовинтовым двигателем ТВД-20. Самолет строился мелкими партиями в Омске с 2000 по 2009 год.
https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ан-3, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Ан-3, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Якутии совершил аварийную посадку Ан-3
МЧС: в результате аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии погиб один человек