https://ria.ru/20241013/an-3--1977794402.html

В Якутии совершил аварийную посадку Ан-3

В Якутии совершил аварийную посадку Ан-3 - РИА Новости, 13.10.2024

В Якутии совершил аварийную посадку Ан-3

В Якутии при аварийной посадке самолета Ан-3 авиакомпании "Борус" погиб человек, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T03:53

2024-10-13T03:53

2024-10-13T10:22

ан-3

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Якутии при аварийной посадке самолета Ан-3 авиакомпании "Борус" погиб человек, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале."На борту самолета находилось пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира. В результате аварии, к сожалению, один пассажир погиб", — рассказали в ведомстве.Инцидент с самолетом авиакомпании "Борус" произошел в полутора километрах от Олекминска.В готовности находятся пять спасателей и вертолет Ми-8 ХАСЦ МЧС. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла из-за потери тяги и последующего отказа двигателя одномоторного самолета.Ан-3 — версия грузопассажирского самолета Ан-2, известного как кукурузник, оснащенная турбовинтовым двигателем ТВД-20. Самолет строился мелкими партиями в Омске с 2000 по 2009 год.

https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ан-3, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш