https://ria.ru/20241013/alpinisty-1977829472.html

Эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября

Эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября - РИА Новости, 13.10.2024

Эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября

Сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале, ожидается, что погода улучшится в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T14:27

2024-10-13T14:27

2024-10-13T14:27

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НЬЮ-ДЕЛИ/САРАТОВ, 13 окт – РИА Новости. Сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале, ожидается, что погода улучшится в середине недели, сообщили РИА Новости в посольстве России. "Вылет вертолета для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири сегодня невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода, для такого вылета, - 16 октября", - сообщили в посольстве. Спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отмечает, что трое российских альпинистов Владимир Котляр, Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий остаются в Катманду для участия в процедуре эвакуации тел. "Ситуация на Дхаулагири. Непальская турфирма, помогавшая организовывать экспедицию, заявила, что в ближайшие дни погода нелётная", - говорится в сообщении. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, у каждого было более двухсот восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html

https://ria.ru/20241008/alpinist-1977073313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

непал, россия, катманду, в мире