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Эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября - РИА Новости, 13.10.2024
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14:27 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/alpinisty-1977829472.html
Эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября
Эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября - РИА Новости, 13.10.2024
Эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября
Сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале, ожидается, что погода улучшится в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:27
2024-10-13T14:27
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НЬЮ-ДЕЛИ/САРАТОВ, 13 окт – РИА Новости. Сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале, ожидается, что погода улучшится в середине недели, сообщили РИА Новости в посольстве России. "Вылет вертолета для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири сегодня невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода, для такого вылета, - 16 октября", - сообщили в посольстве. Спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отмечает, что трое российских альпинистов Владимир Котляр, Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий остаются в Катманду для участия в процедуре эвакуации тел. "Ситуация на Дхаулагири. Непальская турфирма, помогавшая организовывать экспедицию, заявила, что в ближайшие дни погода нелётная", - говорится в сообщении. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, у каждого было более двухсот восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html
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непал, россия, катманду, в мире
Непал, Россия, Катманду, В мире
Эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября

Погода не даст эвакуировать тела погибших в Непале альпинистов до 16 октября

Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
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НЬЮ-ДЕЛИ/САРАТОВ, 13 окт – РИА Новости. Сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале, ожидается, что погода улучшится в середине недели, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Вылет вертолета для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири сегодня невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода, для такого вылета, - 16 октября", - сообщили в посольстве.
Эндрю Ирвин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
На Эвересте нашли останки погибшего сто лет назад альпиниста
11 октября, 15:45
Спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отмечает, что трое российских альпинистов Владимир Котляр, Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий остаются в Катманду для участия в процедуре эвакуации тел. "Ситуация на Дхаулагири. Непальская турфирма, помогавшая организовывать экспедицию, заявила, что в ближайшие дни погода нелётная", - говорится в сообщении.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября.
Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, у каждого было более двухсот восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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8 октября, 23:41
 
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