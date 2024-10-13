Эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября
Погода не даст эвакуировать тела погибших в Непале альпинистов до 16 октября
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
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НЬЮ-ДЕЛИ/САРАТОВ, 13 окт – РИА Новости. Сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале, ожидается, что погода улучшится в середине недели, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Вылет вертолета для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири сегодня невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода, для такого вылета, - 16 октября", - сообщили в посольстве.
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Спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отмечает, что трое российских альпинистов Владимир Котляр, Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий остаются в Катманду для участия в процедуре эвакуации тел. "Ситуация на Дхаулагири. Непальская турфирма, помогавшая организовывать экспедицию, заявила, что в ближайшие дни погода нелётная", - говорится в сообщении.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября.
Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, у каждого было более двухсот восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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