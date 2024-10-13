https://ria.ru/20241013/alpinist-1977829696.html

Российский альпинист, помогавший спасателям в Непале, заболел денге

Российский альпинист, помогавший спасателям в Непале, заболел денге - РИА Новости, 13.10.2024

Российский альпинист, помогавший спасателям в Непале, заболел денге

Российский альпинист Владимир Котляр, прибывший для помощи в эвакуации тел погибших спортсменов на горе Дхаулагири в Непале, заболел лихорадкой денге, сообщает... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T14:27

2024-10-13T14:27

2024-10-13T14:27

непал

катманду

ленинградская область

пропажа российских альпинистов в непале

происшествия

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САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Российский альпинист Владимир Котляр, прибывший для помощи в эвакуации тел погибших спортсменов на горе Дхаулагири в Непале, заболел лихорадкой денге, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших. Ранее турклуб сообщил, что альпинисты Денис Алексенко и Артём Ценцевицкий, которые в паре участвовали в восхождении на Дхаулагири отдельной группой, участвуют в операции по эвакуации тел пятерых альпинистов, погибших также при восхождении на эту гору. Им на помощь прибыл альпинист Владимир Котляр. "Владимир Котляр, Денис Алексенко и Артём Ценцевицкий находятся в Катманду. Владимир Котляр заболел лихорадкой денге", - говорится на странице турклуба в соцсети "ВКонтакте". Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, у каждого было более двухсот восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала. Лихорадка денге - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение.

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

https://ria.ru/20241008/nepal-1976962316.html

непал

катманду

ленинградская область

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непал, катманду, ленинградская область, пропажа российских альпинистов в непале, происшествия