https://ria.ru/20241012/zhkkh-1977702583.html

Россиянам напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ

Россиянам напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ - РИА Новости, 12.10.2024

Россиянам напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ

За неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки начисляются пени, размер которых составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T02:22

2024-10-12T02:22

2024-10-12T03:01

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

жкх

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки начисляются пени, размер которых составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Согласно Жилищному кодексу, а именно части 14 статьи 155, пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки", — сказал Бондарь. По его словам, если долг не погашен в течение 90 дней, то с 91-го дня ставка увеличивается до 1/130 от ключевой ставки ЦБ. "Учитывая, что на сентябрь 2024 года ключевая ставка составляет 19 процентов годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм", — рассказал эксперт.

https://ria.ru/20241009/gosduma-1977092367.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, жкх