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Россиянам напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ - РИА Новости, 12.10.2024
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02:22 12.10.2024 (обновлено: 03:01 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/zhkkh-1977702583.html
Россиянам напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ
Россиянам напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ - РИА Новости, 12.10.2024
Россиянам напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ
За неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки начисляются пени, размер которых составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:22
2024-10-12T03:01
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
жкх
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки начисляются пени, размер которых составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Согласно Жилищному кодексу, а именно части 14 статьи 155, пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки", — сказал Бондарь. По его словам, если долг не погашен в течение 90 дней, то с 91-го дня ставка увеличивается до 1/130 от ключевой ставки ЦБ. "Учитывая, что на сентябрь 2024 года ключевая ставка составляет 19 процентов годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм", — рассказал эксперт.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, жкх
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, ЖКХ
Россиянам напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ

Эксперт Бондарь: с 91-го дня пени увеличиваются до 1/130 от ключевой ставки ЦБ.

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрибор учета расхода воды в московской квартире
Прибор учета расхода воды в московской квартире - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Прибор учета расхода воды в московской квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки начисляются пени, размер которых составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Согласно Жилищному кодексу, а именно части 14 статьи 155, пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки", — сказал Бондарь.
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По его словам, если долг не погашен в течение 90 дней, то с 91-го дня ставка увеличивается до 1/130 от ключевой ставки ЦБ.
"Учитывая, что на сентябрь 2024 года ключевая ставка составляет 19 процентов годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм", — рассказал эксперт.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЖКХ
 
 
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