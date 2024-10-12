https://ria.ru/20241012/zelenskiy-1977783391.html

У Зеленского осталось мало времени, заявил Ким Дотком

У Зеленского осталось мало времени, заявил Ким Дотком - РИА Новости, 12.10.2024

У Зеленского осталось мало времени, заявил Ким Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что у Владимира Зеленского остается... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T23:02

2024-10-12T23:02

2024-10-12T23:02

в мире

украина

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что у Владимира Зеленского остается мало времени. Ранее он провел опрос среди своих подписчиков, в ходе которого подавляющее большинство респондентов (81,4%) высказались за то, что российский президент Владимир Путин мог бы победить на выборах на Украине, если бы украинцы могли выбирать между ним и Зеленским. В опросе участвовали почти 26 тысяч пользователей соцсети X. "У Зеленского остается мало времени", - так прокомментировал Дотком в соцсети X результаты опроса. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977553275.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин