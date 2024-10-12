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У Зеленского осталось мало времени, заявил Ким Дотком - РИА Новости, 12.10.2024
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23:02 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/zelenskiy-1977783391.html
У Зеленского осталось мало времени, заявил Ким Дотком
У Зеленского осталось мало времени, заявил Ким Дотком - РИА Новости, 12.10.2024
У Зеленского осталось мало времени, заявил Ким Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что у Владимира Зеленского остается... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:02
2024-10-12T23:02
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что у Владимира Зеленского остается мало времени. Ранее он провел опрос среди своих подписчиков, в ходе которого подавляющее большинство респондентов (81,4%) высказались за то, что российский президент Владимир Путин мог бы победить на выборах на Украине, если бы украинцы могли выбирать между ним и Зеленским. В опросе участвовали почти 26 тысяч пользователей соцсети X. "У Зеленского остается мало времени", - так прокомментировал Дотком в соцсети X результаты опроса. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
У Зеленского осталось мало времени, заявил Ким Дотком

Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком: у Зеленского остается мало времени

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что у Владимира Зеленского остается мало времени.
Ранее он провел опрос среди своих подписчиков, в ходе которого подавляющее большинство респондентов (81,4%) высказались за то, что российский президент Владимир Путин мог бы победить на выборах на Украине, если бы украинцы могли выбирать между ним и Зеленским. В опросе участвовали почти 26 тысяч пользователей соцсети X.
"У Зеленского остается мало времени", - так прокомментировал Дотком в соцсети X результаты опроса.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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