https://ria.ru/20241012/zaderzhanie-1977739592.html

В Москве задержали подозреваемого в истязании ребенка

В Москве задержали подозреваемого в истязании ребенка - РИА Новости, 12.10.2024

В Москве задержали подозреваемого в истязании ребенка

Задержан подозреваемый в истязании несовершеннолетнего сына сожительницы в Москве, сообщает СК России. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:55

2024-10-12T14:55

2024-10-12T14:55

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задержан подозреваемый в истязании несовершеннолетнего сына сожительницы в Москве, сообщает СК России. "Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)... В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции задержан гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении. По данным следствия, не позднее пятницы фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Дубнинской в Москве, испытывая личную неприязнь к семилетнему сыну своей сожительницы, систематически избивал ребенка, чем причинял ему физические и психические страдания. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241004/krasnojarsk-1976301486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)