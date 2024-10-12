В Москве задержали подозреваемого в истязании ребенка
В Москве задержали подозреваемого в истязании семилетнего ребенка сожительницы
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задержан подозреваемый в истязании несовершеннолетнего сына сожительницы в Москве, сообщает СК России.
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"Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)... В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции задержан гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее пятницы фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Дубнинской в Москве, испытывая личную неприязнь к семилетнему сыну своей сожительницы, систематически избивал ребенка, чем причинял ему физические и психические страдания.
С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, уточнили в ведомстве.
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