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Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp - РИА Новости, 12.10.2024
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02:17 12.10.2024 (обновлено: 02:39 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/whatsapp-1977699144.html
Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp
Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp - РИА Новости, 12.10.2024
Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp
Мошенники по-прежнему распространяют опасный контент под видом безобидных ссылок в мессенджерах, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления внутренней РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:17
2024-10-12T02:39
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мошенники по-прежнему распространяют опасный контент под видом безобидных ссылок в мессенджерах, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников.Нередки атаки на популярный мессенджер WhatsApp, когда пользователи получают сообщения с открыткой и ссылкой, а чтобы увидеть их содержимое, нужно ввести данные на поддельном сайте "Госуслуг". Похитив таким образом аккаунт жертвы, злоумышленники могут взять на ее имя кредит, провести сделки с недвижимостью и многое другое, предупредил Баранников.Случаются и атаки на Telegram, когда пользователям приходит сообщение о якобы подозрительной активности в аккаунте. Чтобы избежать последствий, потенциальной жертве рекомендуют срочно перейти на поддельный сайт. Введя свой номер телефона и код из смс-сообщения, жертва передает аккаунт злоумышленникам, которые, к примеру, могут просить денег у всего контакт-листа, используя поддельные аудио- и видео сообщения.Эксперты по кибербезопасности рекомендуют придерживаться правил безопасности при работе в мессенджерах: не доверять незнакомым контактам, проверять ссылки, прежде чем ввести подтверждающий пароль, настраивать и просматривать оповещения о посторонней активности в аккаунтах и использовать защитное ПО. Это основные меры для обеспечения безопасности при работе с месенджерами, заключил Баранников.
https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977633888.html
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технологии, whatsapp inc., telegram
Технологии, WhatsApp Inc., Telegram
Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp

Эксперт Баранников: мошенники взламывают аккаунты, рассылая открытки в WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мошенники по-прежнему распространяют опасный контент под видом безобидных ссылок в мессенджерах, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников.
Нередки атаки на популярный мессенджер WhatsApp, когда пользователи получают сообщения с открыткой и ссылкой, а чтобы увидеть их содержимое, нужно ввести данные на поддельном сайте "Госуслуг". Похитив таким образом аккаунт жертвы, злоумышленники могут взять на ее имя кредит, провести сделки с недвижимостью и многое другое, предупредил Баранников.
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Случаются и атаки на Telegram, когда пользователям приходит сообщение о якобы подозрительной активности в аккаунте. Чтобы избежать последствий, потенциальной жертве рекомендуют срочно перейти на поддельный сайт. Введя свой номер телефона и код из смс-сообщения, жертва передает аккаунт злоумышленникам, которые, к примеру, могут просить денег у всего контакт-листа, используя поддельные аудио- и видео сообщения.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют придерживаться правил безопасности при работе в мессенджерах: не доверять незнакомым контактам, проверять ссылки, прежде чем ввести подтверждающий пароль, настраивать и просматривать оповещения о посторонней активности в аккаунтах и использовать защитное ПО. Это основные меры для обеспечения безопасности при работе с месенджерами, заключил Баранников.
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