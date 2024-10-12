Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp
Эксперт Баранников: мошенники взламывают аккаунты, рассылая открытки в WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мошенники по-прежнему распространяют опасный контент под видом безобидных ссылок в мессенджерах, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников.
Нередки атаки на популярный мессенджер WhatsApp, когда пользователи получают сообщения с открыткой и ссылкой, а чтобы увидеть их содержимое, нужно ввести данные на поддельном сайте "Госуслуг". Похитив таким образом аккаунт жертвы, злоумышленники могут взять на ее имя кредит, провести сделки с недвижимостью и многое другое, предупредил Баранников.
Случаются и атаки на Telegram, когда пользователям приходит сообщение о якобы подозрительной активности в аккаунте. Чтобы избежать последствий, потенциальной жертве рекомендуют срочно перейти на поддельный сайт. Введя свой номер телефона и код из смс-сообщения, жертва передает аккаунт злоумышленникам, которые, к примеру, могут просить денег у всего контакт-листа, используя поддельные аудио- и видео сообщения.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют придерживаться правил безопасности при работе в мессенджерах: не доверять незнакомым контактам, проверять ссылки, прежде чем ввести подтверждающий пароль, настраивать и просматривать оповещения о посторонней активности в аккаунтах и использовать защитное ПО. Это основные меры для обеспечения безопасности при работе с месенджерами, заключил Баранников.
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