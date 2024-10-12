https://ria.ru/20241012/voyna-1977703525.html

Аналитик назвал целью учений НАТО подготовку к ядерной войне в Европе

Аналитик назвал целью учений НАТО подготовку к ядерной войне в Европе - РИА Новости, 12.10.2024

Аналитик назвал целью учений НАТО подготовку к ядерной войне в Европе

Целью ядерных учений НАТО является подготовка к ограниченной ядерной войне в Европе с нанесением ударов американскими тактическими ядерными авиабомбами... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T03:07

2024-10-12T03:07

2024-10-12T03:07

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Целью ядерных учений НАТО является подготовка к ограниченной ядерной войне в Европе с нанесением ударов американскими тактическими ядерными авиабомбами самолетами национальных ВВС стран НАТО по целям в России, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Генсек НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast Noon стартуют в ближайший понедельник. Пройдут они в основном в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах. "Учения предусматривают отработку процедур, связанных с передачей с объектов хранения в военно-воздушные силы ряда государств-членов НАТО американских тактических ядерных бомб B61-13, которые хранятся на аэродромах нескольких натовских стран и находятся под американским контролем. При моделировании ядерного конфликта с Россией и ограниченной ядерной войны в Европе происходит передача указанных авиабомб в распоряжение национальных ВВС привлекаемых стран-членов НАТО", - сказал Коротченко. По его мнению, в рамках учений будут отработаны получение боевых задач и планы нанесения ударов по объектам на территории России вдоль всей её границы с государствами НАТО. "Это, в частности, Ленинградский, Московский и Южный военный округа - по этим регионам России НАТО отрабатывает задачи, связанные с прорывом ее системы ПВО, выходом на объекты атаки и нанесением ядерных ударов", - уточнил Коротченко. Как утверждает аналитик, такой сценарий предусматривает отработку и детализацию всех этапов операции, за исключением фактического боевого применения ядерного оружия и входа в воздушное пространство РФ. "Все эти процедуры преследуют одну цель - ограниченная ядерная война в Европе с нанесением реальных ударов с использованием американского тактического ядерного оружия самолетами национальных ВВС стран НАТО по целям на территории РФ", - заключил Коротченко. При этом, как полагает аналитик, в случае реального удара американским тактическим ядерным оружием по территории РФ, даже руками европейских союзников США, ответный ограниченный ядерный удар должен быть нанесен по территории США. "Поэтому должны быть заранее определены 2-3 военных объекта на американской территории, по которым мы ударим в ответ на применение американских ядерных бомб против России. Дальше это должно быть отработано Генштабом на уровне планирования и сценариев боевого применения, а самое главное - записано в новую ядерную доктрину, которая сейчас обсуждается, и, как ожидается, будет подписана президентом Владимиром Путиным", - подытожил Коротченко. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975843765.html

https://ria.ru/20240923/ssha-1974281603.html

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россия, европа, сша, игорь коротченко, владимир путин, марк рютте, нато