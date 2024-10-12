https://ria.ru/20241012/voenkomy-1977781374.html

В Киеве военкомы устроили облаву на АЗС, пишут СМИ

В Киеве военкомы устроили облаву на АЗС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024

В Киеве военкомы устроили облаву на АЗС, пишут СМИ

Представители военкомата совместно с полицейскими устроили облаву на военнообязанных мужчин на одной из киевских АЗС, проверяют военно-учетные документы,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T22:28

2024-10-12T22:28

2024-10-12T22:28

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Представители военкомата совместно с полицейскими устроили облаву на военнообязанных мужчин на одной из киевских АЗС, проверяют военно-учетные документы, сообщает в субботу местное издание "Страна.ua". "Военкомы проверяют документы на АЗС Socar в Киеве. С ними действует полиция", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале издания. Отмечается, что облавы со стороны представителей военных комиссариатов начались с пятницы. Накануне ряд украинских СМИ сообщил о масштабных облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на посетителей концерта популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241012/cherkassy-1977778040.html

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днепропетровск

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киев, днепропетровск, харьков, socar, происшествия