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В Киеве военкомы устроили облаву на АЗС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024
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22:28 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/voenkomy-1977781374.html
В Киеве военкомы устроили облаву на АЗС, пишут СМИ
В Киеве военкомы устроили облаву на АЗС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024
В Киеве военкомы устроили облаву на АЗС, пишут СМИ
Представители военкомата совместно с полицейскими устроили облаву на военнообязанных мужчин на одной из киевских АЗС, проверяют военно-учетные документы,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:28
2024-10-12T22:28
киев
днепропетровск
харьков
socar
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Представители военкомата совместно с полицейскими устроили облаву на военнообязанных мужчин на одной из киевских АЗС, проверяют военно-учетные документы, сообщает в субботу местное издание "Страна.ua". "Военкомы проверяют документы на АЗС Socar в Киеве. С ними действует полиция", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале издания. Отмечается, что облавы со стороны представителей военных комиссариатов начались с пятницы. Накануне ряд украинских СМИ сообщил о масштабных облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на посетителей концерта популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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киев, днепропетровск, харьков, socar, происшествия
Киев, Днепропетровск, Харьков, SOCAR, Происшествия
В Киеве военкомы устроили облаву на АЗС, пишут СМИ

"Страна.ua": представители военкомата и полиции устроили облаву на АЗС в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Представители военкомата совместно с полицейскими устроили облаву на военнообязанных мужчин на одной из киевских АЗС, проверяют военно-учетные документы, сообщает в субботу местное издание "Страна.ua".
"Военкомы проверяют документы на АЗС Socar в Киеве. С ними действует полиция", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале издания.
Отмечается, что облавы со стороны представителей военных комиссариатов начались с пятницы.
Накануне ряд украинских СМИ сообщил о масштабных облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на посетителей концерта популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Сотрудники военкоматов Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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