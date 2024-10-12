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В результате атаки БПЛА в белгородском селе Устинка пострадали три человека - РИА Новости, 12.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:46 12.10.2024 (обновлено: 06:49 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/ustinka-1977709063.html
В результате атаки БПЛА в белгородском селе Устинка пострадали три человека
В результате атаки БПЛА в белгородском селе Устинка пострадали три человека - РИА Новости, 12.10.2024
В результате атаки БПЛА в белгородском селе Устинка пострадали три человека
Три человека ранены при атаке беспилотника в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T06:46
2024-10-12T06:49
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три человека ранены при атаке беспилотника в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Устинка Белгородского района подверглось атаке беспилотника. Ранены три мирных жителя. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы. По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь им оказывается", - написал он в своем Telegram-каналне.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241012/povrezhdeniya-1977708028.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгород
В результате атаки БПЛА в белгородском селе Устинка пострадали три человека

Гладков: при атаке БПЛА в белгородском селе Устинка пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три человека ранены при атаке беспилотника в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Устинка Белгородского района подверглось атаке беспилотника. Ранены три мирных жителя. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы. По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь им оказывается", - написал он в своем Telegram-каналне.
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Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковБелгород
 
 
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