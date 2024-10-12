https://ria.ru/20241012/ustinka-1977709063.html

В результате атаки БПЛА в белгородском селе Устинка пострадали три человека

В результате атаки БПЛА в белгородском селе Устинка пострадали три человека - РИА Новости, 12.10.2024

В результате атаки БПЛА в белгородском селе Устинка пострадали три человека

Три человека ранены при атаке беспилотника в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T06:46

2024-10-12T06:46

2024-10-12T06:49

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3111b2d67764405bf54520ad6de3d8fa.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три человека ранены при атаке беспилотника в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Устинка Белгородского района подверглось атаке беспилотника. Ранены три мирных жителя. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы. По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь им оказывается", - написал он в своем Telegram-каналне.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241012/povrezhdeniya-1977708028.html

белгородский район

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгород