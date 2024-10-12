https://ria.ru/20241012/ukraina-1977783991.html

Украина и НАТО проиграли прокси-войну, заявил Ким Дотком

Украина и НАТО проиграли прокси-войну, заявил Ким Дотком - РИА Новости, 12.10.2024

Украина и НАТО проиграли прокси-войну, заявил Ким Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Украина и НАТО проиграли... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T23:21

2024-10-12T23:21

2024-10-12T23:21

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Украина и НАТО проиграли "прокси-войну" от лица США против России. "Прокси-война США против России закончилась. Украина и НАТО проиграли. Зеленский на пути на выход", - написал он в соцсети X. В июле генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что Украина из-за огромных долгов фактически перешла под контроль американской инвестиционной компании и теперь полностью зависима не только в военной, но и в гражданской сфере. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца.

https://ria.ru/20241012/zelenskiy-1977783391.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, алексей мухин, дмитрий песков, нато, megaupload, центр политической информации