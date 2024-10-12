https://ria.ru/20241012/ukraina-1977783535.html
В двух украинских областях прогремели взрывы
В двух украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 12.10.2024
В двух украинских областях прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщает местный телеканал Freedom. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:02
2024-10-12T23:02
2024-10-12T23:03
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дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщает местный телеканал Freedom. "Взрывы в Черкасской и Киевской областях", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 22.50 мск тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Ранее в субботу Киевская областная военная администрация сообщала о взрывах в Киевской области, по данным администрации, взрывы были связаны с рабой ПВО, По данным украинских СМИ, взрывы также прогремели в Сумах и Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух украинских областях прогремели взрывы
Freedom: в Киевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Взрывы прогремели в субботу в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщает местный телеканал Freedom
.
«
"Взрывы в Черкасской и Киевской областях", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 22.50 мск тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.
Ранее в субботу Киевская областная военная администрация сообщала о взрывах в Киевской области, по данным администрации, взрывы были связаны с рабой ПВО, По данным украинских СМИ, взрывы также прогремели в Сумах и Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.