https://ria.ru/20241012/ukraina-1977783535.html

В двух украинских областях прогремели взрывы

В двух украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 12.10.2024

В двух украинских областях прогремели взрывы

Взрывы прогремели в субботу в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщает местный телеканал Freedom. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T23:02

2024-10-12T23:02

2024-10-12T23:03

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дмитрий песков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Киевской и Черкасской областях Украины, сообщает местный телеканал Freedom. "Взрывы в Черкасской и Киевской областях", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 22.50 мск тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Ранее в субботу Киевская областная военная администрация сообщала о взрывах в Киевской области, по данным администрации, взрывы были связаны с рабой ПВО, По данным украинских СМИ, взрывы также прогремели в Сумах и Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черкасская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины