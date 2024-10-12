https://ria.ru/20241012/ukraina-1977771816.html
Мужчинам на Украине дали 72 часа, чтобы забрать повестку
Мужчинам на Украине дали 72 часа, чтобы забрать повестку - РИА Новости, 12.10.2024
Мужчинам на Украине дали 72 часа, чтобы забрать повестку
Правительство Украины прировняло время хранения повестки от военкомата на почте к судебной повестке, теперь у военнообязанных есть 72 часа, чтобы забрать ее из... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:24
2024-10-12T20:24
2024-10-12T20:24
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство Украины прировняло время хранения повестки от военкомата на почте к судебной повестке, теперь у военнообязанных есть 72 часа, чтобы забрать ее из почтового отделения, в противном случае придется платить штраф, сообщило в субботу местное издание "Судебно-юридическая газета". "Кабмин внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) к судебным повесткам. Так, на то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 413 до 620 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Согласно постановлению кабмина, рекомендованные письма с пометками "повестка ТЦК", "вручить лично" подлежат вручению лично адресатам. Если адресат отсутствует или отказывается принять, сотрудник почты делает соответствующие отметки - о поступлении заказного письма по адресу получателя или об отказе его принять. Как отмечает издание, по сути, это и является "должным уведомлением", после чего военкомат выносит постановление о штрафе. Как напомнило издание, до конца года кабмин планирует отправить 900 тысяч повесток.
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976383988.html
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украина, в мире
Мужчинам на Украине дали 72 часа, чтобы забрать повестку
На Украине приравняли время хранения повестки от военкомата на почте к судебной
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство Украины прировняло время хранения повестки от военкомата на почте к судебной повестке, теперь у военнообязанных есть 72 часа, чтобы забрать ее из почтового отделения, в противном случае придется платить штраф, сообщило в субботу местное издание "Судебно-юридическая газета".
"Кабмин внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) к судебным повесткам. Так, на то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 413 до 620 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Согласно постановлению кабмина, рекомендованные письма с пометками "повестка ТЦК", "вручить лично" подлежат вручению лично адресатам. Если адресат отсутствует или отказывается принять, сотрудник почты делает соответствующие отметки - о поступлении заказного письма по адресу получателя или об отказе его принять. Как отмечает издание, по сути, это и является "должным уведомлением", после чего военкомат выносит постановление о штрафе.
Как напомнило издание, до конца года кабмин планирует отправить 900 тысяч повесток.