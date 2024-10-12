https://ria.ru/20241012/ukraina-1977766701.html

СМИ сообщили о массовых рейдах военкомов и полиции на Украине

СМИ сообщили о массовых рейдах военкомов и полиции на Украине - РИА Новости, 12.10.2024

СМИ сообщили о массовых рейдах военкомов и полиции на Украине

Сотрудники военкоматов и полиции в разгар субботы устроили массовые рейды в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины, в частности уклонистов... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:31

2024-10-12T19:31

2024-10-12T19:31

киев

одесса

украина

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов и полиции в разгар субботы устроили массовые рейды в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины, в частности уклонистов разыскивают в торговых залах и спортклубах, призывников забирают прямо во время тренировок, сообщает местное издание "Страна.ua" "В торговый центр "Проспект" в Киеве нагрянули сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и полиция. То есть, рейды по публичным местам продолжаются. Рейды военкомов по торговым центрам идут также в Одессе и Кривом Роге", - пишет издание в Telegram-канале. На сопровождающих публикации видео, представители военных комиссариатов в сопровождении полицейских группами заходят в спортклубы, после общения с мужчинами призывного возраста, силой забирают из зала прямо во время тренировки. Также со ссылкой на местные паблики, СМИ сообщает о многочисленных военных на курорте Буковель, расположенного на западе страны. Пока нет подтверждения военными того, что это начало рейда, однако на видео толпа в военной форме из 30 и более человек заходят на территорию комплекса, за кадром очевидцы шутят, что Буковель должен подготовится к предстоящей облаве. В пятницу ряд украинских СМИ сообщил о масштабных облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на посетителей концерта популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977760750.html

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киев, одесса, украина, происшествия