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На Украине заявили об убийстве женщины, вывесившей флаг России в Одессе - РИА Новости, 13.10.2024
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19:19 12.10.2024 (обновлено: 02:49 13.10.2024)
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977765165.html
На Украине заявили об убийстве женщины, вывесившей флаг России в Одессе
На Украине заявили об убийстве женщины, вывесившей флаг России в Одессе - РИА Новости, 13.10.2024
На Украине заявили об убийстве женщины, вывесившей флаг России в Одессе
На Украине убили женщину, вышедшую с флагом России к памятнику в Одессе, с таким утверждением выступил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-12T19:19
2024-10-13T02:49
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На Украине убили женщину, вышедшую с флагом России к памятнику в Одессе, с таким утверждением выступил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в Telegram-канале."Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили", — написал Царев.Он добавил, что эта информация пока не подтверждена.По информации Царева, женщина после задержания заявила полицейским, что не простит украинским националистам преступления в Донбассе и трагедию в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе женщина пыталась повесить флаг России на постамент снесенного памятника Екатерине II. Мэр Одессы Геннадий Труханов позже заявил, что возле постамента будет стоять патруль.
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в мире, украина, одесса, олег царев, россия
В мире, Украина, Одесса, Олег Царев, Россия
На Украине заявили об убийстве женщины, вывесившей флаг России в Одессе

Экс-депутат Рады Царев сообщил об убийстве женщины, вывесившей в Одессе флаг РФ

© СоцсетиЖенщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
Женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Соцсети
Женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На Украине убили женщину, вышедшую с флагом России к памятнику в Одессе, с таким утверждением выступил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в Telegram-канале.
"Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили", — написал Царев.
Он добавил, что эта информация пока не подтверждена.
По информации Царева, женщина после задержания заявила полицейским, что не простит украинским националистам преступления в Донбассе и трагедию в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе женщина пыталась повесить флаг России на постамент снесенного памятника Екатерине II. Мэр Одессы Геннадий Труханов позже заявил, что возле постамента будет стоять патруль.
В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, исполнявшего песни на русском языке на центральной улице города - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Одессе прохожие вызвали полицию из-за мужчины, певшего на русском языке
11 октября, 15:02
 
В миреУкраинаОдессаОлег ЦаревРоссия
 
 
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