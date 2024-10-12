https://ria.ru/20241012/ukraina-1977765165.html

На Украине заявили об убийстве женщины, вывесившей флаг России в Одессе

На Украине заявили об убийстве женщины, вывесившей флаг России в Одессе - РИА Новости, 13.10.2024

На Украине заявили об убийстве женщины, вывесившей флаг России в Одессе

На Украине убили женщину, вышедшую с флагом России к памятнику в Одессе, с таким утверждением выступил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-12T19:19

2024-10-12T19:19

2024-10-13T02:49

в мире

украина

одесса

олег царев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976884046_0:168:693:558_1920x0_80_0_0_d0b4e2a5d386ab27673878079c8bbf24.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На Украине убили женщину, вышедшую с флагом России к памятнику в Одессе, с таким утверждением выступил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в Telegram-канале."Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили", — написал Царев.Он добавил, что эта информация пока не подтверждена.По информации Царева, женщина после задержания заявила полицейским, что не простит украинским националистам преступления в Донбассе и трагедию в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе женщина пыталась повесить флаг России на постамент снесенного памятника Екатерине II. Мэр Одессы Геннадий Труханов позже заявил, что возле постамента будет стоять патруль.

https://ria.ru/20241011/odessa-1977615810.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, олег царев, россия