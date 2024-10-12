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Лидер "Океана Эльзы" назвал концерт с рейдом ТЦК радостью и праздником - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 12.10.2024 (обновлено: 18:05 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977760750.html
Лидер "Океана Эльзы" назвал концерт с рейдом ТЦК радостью и праздником
Лидер "Океана Эльзы" назвал концерт с рейдом ТЦК радостью и праздником - РИА Новости, 12.10.2024
Лидер "Океана Эльзы" назвал концерт с рейдом ТЦК радостью и праздником
Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук ушел от прямого ответа на вопрос о своем отношении к рейду военкомов на концерте украинского коллектива в Киеве,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T18:04
2024-10-12T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
святослав вакарчук
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук ушел от прямого ответа на вопрос о своем отношении к рейду военкомов на концерте украинского коллектива в Киеве, сообщает телеканал ТСН."Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. &lt;…&gt; Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", — сказал он.В пятницу украинские СМИ сообщили, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы "Океан Эльзы" и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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в мире, украина, киев, святослав вакарчук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Святослав Вакарчук
Лидер "Океана Эльзы" назвал концерт с рейдом ТЦК радостью и праздником

Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук назвал концерт с рейдом военкомов праздником

© СоцсетиРейд сотрудников украинских военкоматов прошел на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве
Рейд сотрудников украинских военкоматов прошел на концерте группы Океан Эльзы в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Соцсети
Рейд сотрудников украинских военкоматов прошел на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук ушел от прямого ответа на вопрос о своем отношении к рейду военкомов на концерте украинского коллектива в Киеве, сообщает телеканал ТСН.
«
"Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. <…> Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", — сказал он.
В пятницу украинские СМИ сообщили, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы "Океан Эльзы" и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСвятослав Вакарчук
 
 
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