https://ria.ru/20241012/ukraina-1977760750.html

Лидер "Океана Эльзы" назвал концерт с рейдом ТЦК радостью и праздником

Лидер "Океана Эльзы" назвал концерт с рейдом ТЦК радостью и праздником - РИА Новости, 12.10.2024

Лидер "Океана Эльзы" назвал концерт с рейдом ТЦК радостью и праздником

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук ушел от прямого ответа на вопрос о своем отношении к рейду военкомов на концерте украинского коллектива в Киеве,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T18:04

2024-10-12T18:04

2024-10-12T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

святослав вакарчук

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук ушел от прямого ответа на вопрос о своем отношении к рейду военкомов на концерте украинского коллектива в Киеве, сообщает телеканал ТСН."Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. <…> Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", — сказал он.В пятницу украинские СМИ сообщили, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы "Океан Эльзы" и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20240925/plennyy-1974519087.html

украина

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в мире, украина, киев, святослав вакарчук