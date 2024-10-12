https://ria.ru/20241012/ukraina-1977755900.html

На Западе пришли в ужас от увиденного в Киеве

На Западе пришли в ужас от увиденного в Киеве - РИА Новости, 12.10.2024

На Западе пришли в ужас от увиденного в Киеве

Рейд украинских военкомов, задерживавших зрителей на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве, шокировал ирландского журналиста Чея Боуза. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T17:09

2024-10-12T17:09

2024-10-12T21:55

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чей боуз

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Рейд украинских военкомов, задерживавших зрителей на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве, шокировал ирландского журналиста Чея Боуза."Хищники диктатора Зеленского отправились на поиски жертв на концерт в Киеве. Они начали уводить молодых посетителей концертов умирать за НАТО. Все ради европейских ценностей", — написал он в соцсети X, дополнив публикацию кадрами задержаний.В пятницу украинские СМИ сообщили, что около полусотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы "Океан Эльзы" и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241012/svo-1977739751.html

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