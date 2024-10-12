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Ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются, заявил Ниинисте - РИА Новости, 12.10.2024
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15:07 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977740661.html
Ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются, заявил Ниинисте
Ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются, заявил Ниинисте - РИА Новости, 12.10.2024
Ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются, заявил Ниинисте
Ресурсы Запада, предназначенные для оказания помощи Украине, истощаются, заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, руководивший страной с 2012 по 2024... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:07
2024-10-12T15:07
в мире
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саули ниинисте
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ресурсы Запада, предназначенные для оказания помощи Украине, истощаются, заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, руководивший страной с 2012 по 2024 год. "Запад на самом деле был не очень хорошо подготовлен", - сказал он общественному вещателю Yle, добавив, что ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются. Ниинистё утверждает, что Россия сосредоточена на наращивании военной силы, в то время как на Западе этот процесс идет медленнее, в частности, в сфере производства оружия. Экс-президент Финляндии также отметил, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации и создаст длительную напряженность, однако не исключил возможности вступления Киева в альянс на данном этапе. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 8 октября заявил, что "заклинания" о необратимом движении Киева к членству в НАТО нужны Западу для сохранения Украины в качестве "наконечника" в гибридной войне против РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241010/evrosoyuz-1977380988.html
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в мире, украина, россия, киев, саули ниинисте, александр грушко, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Саули Ниинисте, Александр Грушко, Сергей Лавров, НАТО
Ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются, заявил Ниинисте

Экс-президент Финляндии Ниинистё: ресурсы Запада для помощи Украине истощаются

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ресурсы Запада, предназначенные для оказания помощи Украине, истощаются, заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, руководивший страной с 2012 по 2024 год.
"Запад на самом деле был не очень хорошо подготовлен", - сказал он общественному вещателю Yle, добавив, что ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются.
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Ниинистё утверждает, что Россия сосредоточена на наращивании военной силы, в то время как на Западе этот процесс идет медленнее, в частности, в сфере производства оружия.
Экс-президент Финляндии также отметил, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации и создаст длительную напряженность, однако не исключил возможности вступления Киева в альянс на данном этапе.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко 8 октября заявил, что "заклинания" о необратимом движении Киева к членству в НАТО нужны Западу для сохранения Украины в качестве "наконечника" в гибридной войне против РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияКиевСаули НиинистеАлександр ГрушкоСергей ЛавровНАТО
 
 
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