Ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются, заявил Ниинисте
Экс-президент Финляндии Ниинистё: ресурсы Запада для помощи Украине истощаются
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ресурсы Запада, предназначенные для оказания помощи Украине, истощаются, заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, руководивший страной с 2012 по 2024 год.
"Запад на самом деле был не очень хорошо подготовлен", - сказал он общественному вещателю Yle, добавив, что ресурсы Запада для поддержки Киева истощаются.
СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине
10 октября, 13:36
Ниинистё утверждает, что Россия сосредоточена на наращивании военной силы, в то время как на Западе этот процесс идет медленнее, в частности, в сфере производства оружия.
Экс-президент Финляндии также отметил, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации и создаст длительную напряженность, однако не исключил возможности вступления Киева в альянс на данном этапе.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко 8 октября заявил, что "заклинания" о необратимом движении Киева к членству в НАТО нужны Западу для сохранения Украины в качестве "наконечника" в гибридной войне против РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Во Франции назвали помощь Украине безумием
10 октября, 11:22