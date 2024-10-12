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Аналитик счел членство Турции в БРИКС козырем в отношениях с Западом - РИА Новости, 12.10.2024
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04:35 12.10.2024 (обновлено: 04:58 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/turtsiya-1977705509.html
Аналитик счел членство Турции в БРИКС козырем в отношениях с Западом
Аналитик счел членство Турции в БРИКС козырем в отношениях с Западом - РИА Новости, 12.10.2024
Аналитик счел членство Турции в БРИКС козырем в отношениях с Западом
Турция не станет использовать членство в БРИКС в качестве предмета торга с Западом, но определенный козырь перед Брюсселем у неё будет, считает политический... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T04:35
2024-10-12T04:58
турция
россия
казань
юрий ушаков
сергей рябков
хакан фидан
брикс
евросоюз
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Турция не станет использовать членство в БРИКС в качестве предмета торга с Западом, но определенный козырь перед Брюсселем у неё будет, считает политический аналитик Серхат Латифоглу. "У Турции были давние намерения вступить в БРИКС. Не думаю, что Анкара использует это в качестве предмета для торга с Западом, но в некоторой степени этим можно воспользоваться в отношениях с Западом", — заявил эксперт РИА Новости.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что если бы ЕС одобрил членство Турции в организации, то у Анкары не было бы забот по поискам альтернатив. Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги страны и ЕС могут разойтись. С другой стороны, по мнению Латифоглу, влияние БРИКС растет в мировом масштабе. "Имеет место и фактор экономического давления Запада на Турцию. Турция видит своё будущее в БРИКС. Я думаю, что это будет очень хорошей, взаимовыгодной сделкой", — заключил он. Саммит БРИКС в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России, сказал журналистам в четверг Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240930/turtsija-1975413430.html
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турция, россия, казань, юрий ушаков, сергей рябков, хакан фидан, брикс, евросоюз, в мире
Турция, Россия, Казань, Юрий Ушаков, Сергей Рябков, Хакан Фидан, БРИКС, Евросоюз, В мире
Аналитик счел членство Турции в БРИКС козырем в отношениях с Западом

Эксперт Латифоглу: Турция сможет воспользоваться членством в БРИКС как козырем

© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Fotolia / badahos
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Турция не станет использовать членство в БРИКС в качестве предмета торга с Западом, но определенный козырь перед Брюсселем у неё будет, считает политический аналитик Серхат Латифоглу.
"У Турции были давние намерения вступить в БРИКС. Не думаю, что Анкара использует это в качестве предмета для торга с Западом, но в некоторой степени этим можно воспользоваться в отношениях с Западом", — заявил эксперт РИА Новости.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что если бы ЕС одобрил членство Турции в организации, то у Анкары не было бы забот по поискам альтернатив.
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Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий.
Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги страны и ЕС могут разойтись.
С другой стороны, по мнению Латифоглу, влияние БРИКС растет в мировом масштабе.
"Имеет место и фактор экономического давления Запада на Турцию. Турция видит своё будущее в БРИКС. Я думаю, что это будет очень хорошей, взаимовыгодной сделкой", — заключил он.
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БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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ТурцияРоссияКазаньЮрий УшаковСергей РябковХакан ФиданБРИКСЕвросоюзВ мире
 
 
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