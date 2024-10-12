Аналитик счел членство Турции в БРИКС козырем в отношениях с Западом
Эксперт Латифоглу: Турция сможет воспользоваться членством в БРИКС как козырем
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Турция не станет использовать членство в БРИКС в качестве предмета торга с Западом, но определенный козырь перед Брюсселем у неё будет, считает политический аналитик Серхат Латифоглу.
"У Турции были давние намерения вступить в БРИКС. Не думаю, что Анкара использует это в качестве предмета для торга с Западом, но в некоторой степени этим можно воспользоваться в отношениях с Западом", — заявил эксперт РИА Новости.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что если бы ЕС одобрил членство Турции в организации, то у Анкары не было бы забот по поискам альтернатив.
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Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий.
Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги страны и ЕС могут разойтись.
С другой стороны, по мнению Латифоглу, влияние БРИКС растет в мировом масштабе.
"Имеет место и фактор экономического давления Запада на Турцию. Турция видит своё будущее в БРИКС. Я думаю, что это будет очень хорошей, взаимовыгодной сделкой", — заключил он.
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БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.