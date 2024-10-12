https://ria.ru/20241012/tula-1977737368.html

В Туле ликвидировали пожар в помещениях хлебопекарни

В Туле ликвидировали пожар в помещениях хлебопекарни - РИА Новости, 12.10.2024

В Туле ликвидировали пожар в помещениях хлебопекарни

Пожар в помещениях хлебопекарни в Туле ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:35

2024-10-12T14:35

2024-10-12T14:35

происшествия

тула

россия

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 12 окт - РИА Новости. Пожар в помещениях хлебопекарни в Туле ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. "Пожар в Туле полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ по Тульской области, в областном центре загорелось производственное здание на площади 850 квадратных метров. Пожар был локализован в 12:55 мск. На месте работали 30 пожарных и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20241009/pozhar--1977258908.html

тула

россия

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тула, россия, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)