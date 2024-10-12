https://ria.ru/20241012/tula-1977737368.html
В Туле ликвидировали пожар в помещениях хлебопекарни
В Туле ликвидировали пожар в помещениях хлебопекарни - РИА Новости, 12.10.2024
В Туле ликвидировали пожар в помещениях хлебопекарни
Пожар в помещениях хлебопекарни в Туле ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:35
2024-10-12T14:35
2024-10-12T14:35
происшествия
тула
россия
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 12 окт - РИА Новости. Пожар в помещениях хлебопекарни в Туле ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. "Пожар в Туле полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ по Тульской области, в областном центре загорелось производственное здание на площади 850 квадратных метров. Пожар был локализован в 12:55 мск. На месте работали 30 пожарных и восемь единиц техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, тула, россия, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тула, Россия, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туле ликвидировали пожар в помещениях хлебопекарни
МЧС: пожар в пекарне в Туле на площади 850 квадратных метров ликвидировали