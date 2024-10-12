https://ria.ru/20241012/tramp-1977728319.html

В колеблющихся штатах считают, что Трамп лучше справится с конфликтами

В колеблющихся штатах считают, что Трамп лучше справится с конфликтами - РИА Новости, 12.10.2024

В колеблющихся штатах считают, что Трамп лучше справится с конфликтами

Американские избиратели в семи колеблющихся штатах США считают, что экс-президент страны республиканец Дональд Трамп сможет лучше управлять страной на фоне... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:46

2024-10-12T12:46

2024-10-12T13:00

в мире

сша

украина

ближний восток

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab490e08a93df4337f6c80114ea014e8.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Американские избиратели в семи колеблющихся штатах США считают, что экс-президент страны республиканец Дональд Трамп сможет лучше управлять страной на фоне "нависших над выборами в США" конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, чем кандидат в президенты страны от демократов Камала Харрис, следует из опроса, проведённого газетой Wall Street Journal. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. По результатам опроса, 50% опрошенных потенциальных избирателей в семи колеблющихся штатах США считают, что Трамп лучше справился бы с украинским конфликтом, чем Харрис. При этом предпочтение Харрис в данном вопросе отдали только 39% респондентов. Кроме того, согласно опросу, Трамп лидирует и в вопросе ближневосточного конфликта - 48% опрошенных американцев ответили, что он лучше подходит для его решения, и лишь 33% заявили, что с ним лучше справилась бы Харрис. Как пишет газета, исход выборов в США в ноябре может иметь серьёзные последствия для обоих конфликтов, учитывая разногласия между Трампом и Харрис по поводу того, как их следует решать. Анализируя результаты опроса, газета отмечает, что общая позиция Трампа по сокращению участия США за рубежом находит отклик у американских избирателей.Опрос проводился среди 2,1 тысяч взрослых американцев с 28 сентября по 8 октября. Статистическая погрешность составляет около 2,1 процентных пункта.В ходе своей предвыборной кампании Харрис затрагивала проблемы внешней политики нечасто, сама она сконцентрировалась на внутренней повестке, зачитывая подготовленные речи с телесуфлера на митингах. У журналистов расспросить кандидата шансов выдавалось мало, а выпадавшие возможности не всегда оказывались реализованными. В 40-минутной программной речи на съезде демократов Харрис лишь одну минуту посвятила РФ и Украине, пообещав поддерживать Киев и НАТО.Между тем, подход Трампа ко внешней политике можно коротко сформулировать его же словами: "Мне нравятся те, кому нравлюсь я". Республиканец обещает ладить с Россией, критикует нынешнюю администрацию за отсутствие контактов с Кремлем, предупреждает сограждан о том, что победа Харрис может привести к конфликту с РФ и даже третьей мировой войне. Трамп ввел огромное количество санкций против РФ и любит хвастаться тем, что якобы остановил проект газопровода "Северный поток - 2". При этом президента РФ Владимира Путина республиканец называет "хорошим переговорщиком", с которым не сможет совладать его конкурентка.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241012/zagovor-1977704467.html

https://ria.ru/20240819/tramp--1967202930.html

сша

украина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, ближний восток, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024