https://ria.ru/20241012/tramp-1977706960.html
Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов
Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024
Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп призвал казнить мигрантов в случае совершения ими убийств... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:25
2024-10-12T05:25
2024-10-12T05:25
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп призвал казнить мигрантов в случае совершения ими убийств американских граждан и сотрудников правоохранительных органов. "Я призываю к смертной казни любого мигранта, который убивает американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов", - объявил он на выступлении перед сторонниками в штате Колорадо. Помимо этого, бывший президент пообещал в случае своей победы на выборах главы государства в США 5 ноября привести в действие закон об иностранных врагах, принятый еще в 1798 году, но не применявшийся со времен Второй мировой войны. По этому закону Трамп пообещал депортировать из страны всех участников иностранных группировок без каких-либо судебных разбирательств.
https://ria.ru/20241012/tramp-1977704199.html
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сша, колорадо, дональд трамп, в мире
США, Колорадо, Дональд Трамп, В мире
Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов
Трамп призвал казнить мигрантов за убийства американцев и правоохранителей