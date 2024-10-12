https://ria.ru/20241012/tramp-1977706960.html

Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов

Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024

Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп призвал казнить мигрантов в случае совершения ими убийств... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T05:25

2024-10-12T05:25

2024-10-12T05:25

сша

колорадо

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971968339_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_191defa85ffb437924e224bd7a92a4a6.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп призвал казнить мигрантов в случае совершения ими убийств американских граждан и сотрудников правоохранительных органов. "Я призываю к смертной казни любого мигранта, который убивает американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов", - объявил он на выступлении перед сторонниками в штате Колорадо. Помимо этого, бывший президент пообещал в случае своей победы на выборах главы государства в США 5 ноября привести в действие закон об иностранных врагах, принятый еще в 1798 году, но не применявшийся со времен Второй мировой войны. По этому закону Трамп пообещал депортировать из страны всех участников иностранных группировок без каких-либо судебных разбирательств.

https://ria.ru/20241012/tramp-1977704199.html

сша

колорадо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, колорадо, дональд трамп, в мире