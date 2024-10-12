СМИ: американский генерал назвал Трампа опаснейшим для США человеком
Guardian: американский генерал Милли назвал Трампа опаснейшим человеком для США
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Американский генерал Марк Милли, бывший председатель объединенного комитета начальников штабов, занимавший должность во время президентства Дональда Трампа, называл его "фашистом до мозга костей" и самым опасным человеком для США, пишет издание Guardian со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста Боба Вудворда "Война".
"Теперь он самый опасный человек для этой страны... Фашист до мозга костей", - приводит Вудворд слова Милли о Трампе в своей книге.
В книге Вудворда рассказывается, что Милли настоял на встрече с генеральным прокурором Мерриком Гарландом, чтобы убедить его расследовать внутренний насильственный экстремизм и крайне правые движения сторонников Трампа после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.
Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.