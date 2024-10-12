https://ria.ru/20241012/tramp-1977704199.html

СМИ: американский генерал назвал Трампа опаснейшим для США человеком

СМИ: американский генерал назвал Трампа опаснейшим для США человеком - РИА Новости, 12.10.2024

СМИ: американский генерал назвал Трампа опаснейшим для США человеком

Американский генерал Марк Милли, бывший председатель объединенного комитета начальников штабов, занимавший должность во время президентства Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T03:39

2024-10-12T03:39

2024-10-12T03:39

дональд трамп

сша

в мире

марк милли

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976730863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0b735030459f457ad032de498697011.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Американский генерал Марк Милли, бывший председатель объединенного комитета начальников штабов, занимавший должность во время президентства Дональда Трампа, называл его "фашистом до мозга костей" и самым опасным человеком для США, пишет издание Guardian со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста Боба Вудворда "Война". "Теперь он самый опасный человек для этой страны... Фашист до мозга костей", - приводит Вудворд слова Милли о Трампе в своей книге. В книге Вудворда рассказывается, что Милли настоял на встрече с генеральным прокурором Мерриком Гарландом, чтобы убедить его расследовать внутренний насильственный экстремизм и крайне правые движения сторонников Трампа после нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.

https://ria.ru/20241011/medvedev-1977685557.html

https://ria.ru/20241009/tramp-1977268440.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, в мире, марк милли