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СМИ: американский генерал назвал Трампа опаснейшим для США человеком - РИА Новости, 12.10.2024
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03:39 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/tramp-1977704199.html
СМИ: американский генерал назвал Трампа опаснейшим для США человеком
СМИ: американский генерал назвал Трампа опаснейшим для США человеком - РИА Новости, 12.10.2024
СМИ: американский генерал назвал Трампа опаснейшим для США человеком
Американский генерал Марк Милли, бывший председатель объединенного комитета начальников штабов, занимавший должность во время президентства Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T03:39
2024-10-12T03:39
дональд трамп
сша
в мире
марк милли
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Американский генерал Марк Милли, бывший председатель объединенного комитета начальников штабов, занимавший должность во время президентства Дональда Трампа, называл его "фашистом до мозга костей" и самым опасным человеком для США, пишет издание Guardian со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста Боба Вудворда "Война". "Теперь он самый опасный человек для этой страны... Фашист до мозга костей", - приводит Вудворд слова Милли о Трампе в своей книге. В книге Вудворда рассказывается, что Милли настоял на встрече с генеральным прокурором Мерриком Гарландом, чтобы убедить его расследовать внутренний насильственный экстремизм и крайне правые движения сторонников Трампа после нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
https://ria.ru/20241011/medvedev-1977685557.html
https://ria.ru/20241009/tramp-1977268440.html
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дональд трамп, сша, в мире, марк милли
Дональд Трамп, США, В мире, Марк Милли
СМИ: американский генерал назвал Трампа опаснейшим для США человеком

Guardian: американский генерал Милли назвал Трампа опаснейшим человеком для США

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Американский генерал Марк Милли, бывший председатель объединенного комитета начальников штабов, занимавший должность во время президентства Дональда Трампа, называл его "фашистом до мозга костей" и самым опасным человеком для США, пишет издание Guardian со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста Боба Вудворда "Война".
"Теперь он самый опасный человек для этой страны... Фашист до мозга костей", - приводит Вудворд слова Милли о Трампе в своей книге.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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В книге Вудворда рассказывается, что Милли настоял на встрече с генеральным прокурором Мерриком Гарландом, чтобы убедить его расследовать внутренний насильственный экстремизм и крайне правые движения сторонников Трампа после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.
Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
СМИ: Трамп планирует провести митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов
9 октября, 18:22
 
Дональд ТрампСШАВ миреМарк Милли
 
 
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