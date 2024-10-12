https://ria.ru/20241012/thaad-1977785663.html

Решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет, заявил Пентагон

Решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2024

Решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет, заявил Пентагон

США на данном этапе не приняли решения относительно возможного размещения в Израиле противоракетных комплексов THAAD в целях перехвата баллистических ракет со... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T23:52

2024-10-12T23:52

2024-10-12T23:52

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США на данном этапе не приняли решения относительно возможного размещения в Израиле противоракетных комплексов THAAD в целях перехвата баллистических ракет со стороны Ирана, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "Решение на данный счет еще не принято", - сказал представитель американского оборонного ведомства. В субботу 12-й канал израильского телевидения без ссылок на источники сообщил, что США намерены разместить в Израиле комплексы THAAD в рамках подготовки к новой потенциальной атаке Ирана. Утверждается, что данные системы будут обслуживаться американскими военнослужащими на территории Израиля. При этом не уточняется, о каком конкретно числе комплексов ПРО идет речь. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241010/izrail-1977314889.html

https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, иран, мария захарова, джо байден, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024