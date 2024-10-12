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Решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2024
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23:52 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/thaad-1977785663.html
Решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет, заявил Пентагон
Решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2024
Решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет, заявил Пентагон
США на данном этапе не приняли решения относительно возможного размещения в Израиле противоракетных комплексов THAAD в целях перехвата баллистических ракет со... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:52
2024-10-12T23:52
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США на данном этапе не приняли решения относительно возможного размещения в Израиле противоракетных комплексов THAAD в целях перехвата баллистических ракет со стороны Ирана, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "Решение на данный счет еще не принято", - сказал представитель американского оборонного ведомства. В субботу 12-й канал израильского телевидения без ссылок на источники сообщил, что США намерены разместить в Израиле комплексы THAAD в рамках подготовки к новой потенциальной атаке Ирана. Утверждается, что данные системы будут обслуживаться американскими военнослужащими на территории Израиля. При этом не уточняется, о каком конкретно числе комплексов ПРО идет речь. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241010/izrail-1977314889.html
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в мире, израиль, сша, иран, мария захарова, джо байден, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Мария Захарова, Джо Байден, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет, заявил Пентагон

Пентагон: США пока не приняли решения о размещении в Израиле комплексов THAAD

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training
Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США на данном этапе не приняли решения относительно возможного размещения в Израиле противоракетных комплексов THAAD в целях перехвата баллистических ракет со стороны Ирана, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
«
"Решение на данный счет еще не принято", - сказал представитель американского оборонного ведомства.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
США предлагают Израилю ограничить масштаб удара по Ирану, сообщает Блумберг
10 октября, 04:05
В субботу 12-й канал израильского телевидения без ссылок на источники сообщил, что США намерены разместить в Израиле комплексы THAAD в рамках подготовки к новой потенциальной атаке Ирана. Утверждается, что данные системы будут обслуживаться американскими военнослужащими на территории Израиля. При этом не уточняется, о каком конкретно числе комплексов ПРО идет речь.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля
6 октября, 15:14
 
В миреИзраильСШАИранМария ЗахароваДжо БайденМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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