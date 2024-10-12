https://ria.ru/20241012/test-sistema-1977771100.html

"Вектор" разработал тест для определения блютанга

"Вектор" разработал тест для определения блютанга - РИА Новости, 12.10.2024

"Вектор" разработал тест для определения блютанга

Специалисты центра "Вектор" разработали тест-систему для выявления вируса блютанг у животных, информирует пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:11

2024-10-12T20:11

2024-10-12T20:11

здоровье - общество

нидерланды

утрехт (город)

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты центра "Вектор" разработали тест-систему для выявления вируса блютанг у животных, информирует пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее в Нидерландах были обнаружены первые случаи заражения новым вирусом блютанг - вирус обнаружили у овцы, а также у коровы и ее теленка на двух разных фермах в нидерландской провинции Утрехт. "В настоящее время ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработан лабораторный вариант ПЦР тест-системы для выявления вируса блютанг у животных", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор контролирует наличие и состояние эпизоотических очагов как на территории России, так и за рубежом. Тщательный мониторинг проводится для исключения возможных эпидемиологических рисков, пояснили в ведомстве. Блютанг - это вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных, таких как овцы, козы, крупный рогатый скот, олени. Болезнь передается животным через укусы некоторых видов мошек Culicoides, иногда - прямым путем от больного животного здоровому. Людей блютанг не поражает.

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html

нидерланды

утрехт (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, нидерланды, утрехт (город), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)