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"Вектор" разработал тест для определения блютанга - РИА Новости, 12.10.2024
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20:11 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/test-sistema-1977771100.html
"Вектор" разработал тест для определения блютанга
"Вектор" разработал тест для определения блютанга - РИА Новости, 12.10.2024
"Вектор" разработал тест для определения блютанга
Специалисты центра "Вектор" разработали тест-систему для выявления вируса блютанг у животных, информирует пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:11
2024-10-12T20:11
здоровье - общество
нидерланды
утрехт (город)
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты центра "Вектор" разработали тест-систему для выявления вируса блютанг у животных, информирует пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее в Нидерландах были обнаружены первые случаи заражения новым вирусом блютанг - вирус обнаружили у овцы, а также у коровы и ее теленка на двух разных фермах в нидерландской провинции Утрехт. "В настоящее время ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработан лабораторный вариант ПЦР тест-системы для выявления вируса блютанг у животных", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор контролирует наличие и состояние эпизоотических очагов как на территории России, так и за рубежом. Тщательный мониторинг проводится для исключения возможных эпидемиологических рисков, пояснили в ведомстве. Блютанг - это вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных, таких как овцы, козы, крупный рогатый скот, олени. Болезнь передается животным через укусы некоторых видов мошек Culicoides, иногда - прямым путем от больного животного здоровому. Людей блютанг не поражает.
https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html
https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html
нидерланды
утрехт (город)
россия
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здоровье - общество, нидерланды, утрехт (город), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Нидерланды, Утрехт (город), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
"Вектор" разработал тест для определения блютанга

Центр "Вектор" разработал тест-систему для выявления вируса блютанг у животных

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты центра "Вектор" разработали тест-систему для выявления вируса блютанг у животных, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в Нидерландах были обнаружены первые случаи заражения новым вирусом блютанг - вирус обнаружили у овцы, а также у коровы и ее теленка на двух разных фермах в нидерландской провинции Утрехт.
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21 июля, 12:38
«
"В настоящее время ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработан лабораторный вариант ПЦР тест-системы для выявления вируса блютанг у животных", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор контролирует наличие и состояние эпизоотических очагов как на территории России, так и за рубежом.
Тщательный мониторинг проводится для исключения возможных эпидемиологических рисков, пояснили в ведомстве.
Блютанг - это вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных, таких как овцы, козы, крупный рогатый скот, олени. Болезнь передается животным через укусы некоторых видов мошек Culicoides, иногда - прямым путем от больного животного здоровому. Людей блютанг не поражает.
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