"Вектор" разработал тест для определения блютанга
Центр "Вектор" разработал тест-систему для выявления вируса блютанг у животных
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты центра "Вектор" разработали тест-систему для выявления вируса блютанг у животных, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в Нидерландах были обнаружены первые случаи заражения новым вирусом блютанг - вирус обнаружили у овцы, а также у коровы и ее теленка на двух разных фермах в нидерландской провинции Утрехт.
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"В настоящее время ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработан лабораторный вариант ПЦР тест-системы для выявления вируса блютанг у животных", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор контролирует наличие и состояние эпизоотических очагов как на территории России, так и за рубежом.
Тщательный мониторинг проводится для исключения возможных эпидемиологических рисков, пояснили в ведомстве.
Блютанг - это вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных, таких как овцы, козы, крупный рогатый скот, олени. Болезнь передается животным через укусы некоторых видов мошек Culicoides, иногда - прямым путем от больного животного здоровому. Людей блютанг не поражает.
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