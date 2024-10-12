https://ria.ru/20241012/tanker-1977722825.html
Пожар на немецком танкере в Балтийском море потушили
Пожар на немецком танкере в Балтийском море потушили - РИА Новости, 12.10.2024
Пожар на немецком танкере в Балтийском море потушили
Пожар, разгоревшийся в пятницу утром на немецком нефтяном танкере Annika в Балтийском море, потушили, на судне было более 600 тонн нефти, однако разлива удалось РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:37
2024-10-12T11:37
2024-10-12T11:37
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балтийское море
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Пожар, разгоревшийся в пятницу утром на немецком нефтяном танкере Annika в Балтийском море, потушили, на судне было более 600 тонн нефти, однако разлива удалось избежать, сообщило германское командование по реагированию на чрезвычайные ситуации на Северном и Балтийском морях. В пятницу утром стало известно, что в Балтийском море близ немецкого города Кюлунгсборн загорелся танкер, перевозящий нефть и химикаты, всех членов экипажа эвакуировали. По данным командования, загорелся танкер, перевозивший приблизительно 640 тонн нефти и находившийся в Мекленбургской бухте Балтийского моря. Возгорание, предположительно, произошло в машинном отделении судна. Пожарных на горящий танкер доставили на вертолёте. С судна на спасательном катере эвакуировали семь членов экипажа, несколько из них получили легкие травмы. "Пожарные (городов) Росток и Любек осмотрели внутреннюю часть судна. Огонь больше не горит... Судя по всему, огонь охватил всю корму судна", - говорится в сообщении командования. При тушении была задействована также команда из города Киль. Сообщается, что около 1.00 (2.00 мск) танкер был отбуксирован в порт Ростока. Представитель службы Бенедикт Шпангардт заявил изданию Spiegel, что никто, включая членов экипажа, серьёзно не пострадал, загрязнения воды Балтийского моря или разлива нефти не произошло. Однако, согласно сообщению командования, вокруг судна будет установлен нефтяной барьер для предотвращения любого загрязнения воды. Танкер также осмотрят водолазы.
https://ria.ru/20240912/tanker-1972215746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтийское море, росток, любек
В мире, Балтийское море, Росток, Любек
Пожар на немецком танкере в Балтийском море потушили
Пожар на немецком танкере в Балтийском море потушили, разлива нефти не произошло
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Пожар, разгоревшийся в пятницу утром на немецком нефтяном танкере Annika в Балтийском море, потушили, на судне было более 600 тонн нефти, однако разлива удалось избежать, сообщило германское командование по реагированию на чрезвычайные ситуации на Северном и Балтийском морях.
В пятницу утром стало известно, что в Балтийском море близ немецкого города Кюлунгсборн загорелся танкер, перевозящий нефть и химикаты, всех членов экипажа эвакуировали.
По данным командования, загорелся танкер, перевозивший приблизительно 640 тонн нефти и находившийся в Мекленбургской бухте Балтийского моря. Возгорание, предположительно, произошло в машинном отделении судна. Пожарных на горящий танкер доставили на вертолёте. С судна на спасательном катере эвакуировали семь членов экипажа, несколько из них получили легкие травмы.
«
"Пожарные (городов) Росток
и Любек
осмотрели внутреннюю часть судна. Огонь больше не горит... Судя по всему, огонь охватил всю корму судна", - говорится в сообщении командования.
При тушении была задействована также команда из города Киль
. Сообщается, что около 1.00 (2.00 мск) танкер был отбуксирован в порт Ростока.
Представитель службы Бенедикт Шпангардт заявил изданию Spiegel, что никто, включая членов экипажа, серьёзно не пострадал, загрязнения воды Балтийского моря или разлива нефти не произошло. Однако, согласно сообщению командования, вокруг судна будет установлен нефтяной барьер для предотвращения любого загрязнения воды. Танкер также осмотрят водолазы.