https://ria.ru/20241012/svo-1977739751.html

На Западе раскрыли, как ВСУ просчитались в Курской области

На Западе раскрыли, как ВСУ просчитались в Курской области - РИА Новости, 12.10.2024

На Западе раскрыли, как ВСУ просчитались в Курской области

Атака ВСУ на Курскую область не принесла существенных результатов, заявил бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман, слова которого приводит РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:55

2024-10-12T14:55

2024-10-12T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

вооруженные силы украины

россия

европа

сша

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область не принесла существенных результатов, заявил бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман, слова которого приводит газета Telegraph."С политической точки зрения атака на Курскую область не сильно изменила отношение к конфликту в Вашингтоне или в Европе. Я все еще не убежден в ее стратегической значимости", — сказал он.Экс-дипломат отметил, что после вторжения украинских боевиков в Курскую область прогресс России в зоне СВО только ускорился.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

https://ria.ru/20241010/vsu-1977354472.html

курская область

россия

европа

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в мире, курская область, вооруженные силы украины, россия, европа, сша