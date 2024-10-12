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Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 12.10.2024
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14:40 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/ssha-1977737890.html
Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии
Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 12.10.2024
Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии
Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило в своем аккаунте в социальной сети Х, что его силы в пятницу утром нанесли авиаудары по ряду... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:40
2024-10-12T14:40
в мире
сирия
россия
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исламское государство*
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило в своем аккаунте в социальной сети Х, что его силы в пятницу утром нанесли авиаудары по ряду лагерей террористической организации ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ)* в Сирии. "Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли серию авиаударов по нескольким известным лагерям ИГИЛ* в Сирии ранним утром 11 октября", - написало командование. Как утверждают в CENTCOM, эти авиаудары нарушат способность ИГИЛ* планировать, организовывать и проводить атаки против США, их союзников и партнеров, а также гражданских лиц по всему региону и за его пределами. Согласно заявлению командования, в настоящее время проводится оценка боевого ущерба. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241012/baza_ssha-1977700057.html
https://ria.ru/20240321/siriya-1934776315.html
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в мире, сирия, россия, сша, исламское государство*, вооруженные силы сша
В мире, Сирия, Россия, США, Исламское государство*, Вооруженные силы США
Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии

CENTCOM: США нанесли авиаудары по нескольким лагерям ИГ в Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило в своем аккаунте в социальной сети Х, что его силы в пятницу утром нанесли авиаудары по ряду лагерей террористической организации ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ)* в Сирии.
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли серию авиаударов по нескольким известным лагерям ИГИЛ* в Сирии ранним утром 11 октября", - написало командование.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Источник: база США в Сирии подверглась второй атаке за последние четыре дня
Вчера, 00:49
Как утверждают в CENTCOM, эти авиаудары нарушат способность ИГИЛ* планировать, организовывать и проводить атаки против США, их союзников и партнеров, а также гражданских лиц по всему региону и за его пределами. Согласно заявлению командования, в настоящее время проводится оценка боевого ущерба.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.
* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя
21 марта, 18:32
 
В миреСирияРоссияСШАИсламское государство*Вооруженные силы США
 
 
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