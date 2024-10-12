Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии
CENTCOM: США нанесли авиаудары по нескольким лагерям ИГ в Сирии
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило в своем аккаунте в социальной сети Х, что его силы в пятницу утром нанесли авиаудары по ряду лагерей террористической организации ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ)* в Сирии.
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли серию авиаударов по нескольким известным лагерям ИГИЛ* в Сирии ранним утром 11 октября", - написало командование.
Как утверждают в CENTCOM, эти авиаудары нарушат способность ИГИЛ* планировать, организовывать и проводить атаки против США, их союзников и партнеров, а также гражданских лиц по всему региону и за его пределами. Согласно заявлению командования, в настоящее время проводится оценка боевого ущерба.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.
* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация