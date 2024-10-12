https://ria.ru/20241012/ssha-1977737890.html

Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии

Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 12.10.2024

Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило в своем аккаунте в социальной сети Х, что его силы в пятницу утром нанесли авиаудары по ряду... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:40

2024-10-12T14:40

2024-10-12T14:40

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило в своем аккаунте в социальной сети Х, что его силы в пятницу утром нанесли авиаудары по ряду лагерей террористической организации ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ)* в Сирии. "Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли серию авиаударов по нескольким известным лагерям ИГИЛ* в Сирии ранним утром 11 октября", - написало командование. Как утверждают в CENTCOM, эти авиаудары нарушат способность ИГИЛ* планировать, организовывать и проводить атаки против США, их союзников и партнеров, а также гражданских лиц по всему региону и за его пределами. Согласно заявлению командования, в настоящее время проводится оценка боевого ущерба. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241012/baza_ssha-1977700057.html

https://ria.ru/20240321/siriya-1934776315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, сша, исламское государство*, вооруженные силы сша