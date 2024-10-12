Подсчитано, насколько упала доля США в мировой торговле при Байдене
По итогам президентства Байдена доля США в мировой торговле упадет до 10,53%
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США во время президентства Джо Байдена продолжили терять долю в мировой торговле: по итогам его срока она опустится до 10,53%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирной торговой организации (ВТО) и американской статслужбы.
Доля Соединенных Штатов в мировой торговле товарами по итогам президентского срока Дональда Трампа из-за торговой войны с Китаем сократилась почти на 0,7 процентного пункта и составила 10,78%.
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После прихода к власти Джо Байдена вклад США в глобальную торговлю продолжил снижаться: за первый год его президентского срока доля упала сразу на 0,34 процентного пункта несмотря на то, что США смогли нарастить объем торговли до 4,7 триллиона долларов с 3,8 триллиона годом ранее.
Следующие два года стали для США переломными: на фоне глобальной трансформации торговых взаимоотношений, последовавшей за началом "санкционной войны" против России, доля Штатов начала расти.
Главным образом это произошло из-за скачка в поставках энергоносителей американскими компаниями в 2022 году, когда в Европе начался энергетический кризис. В абсолютном выражении американский экспорт в тот год вырос в 1,6 раза, до рекордных для страны 379 миллиардов долларов, а его доля в общих поставках увеличилась сразу на 5 процентных пунктов, до 18,34%.
С другой стороны, в 2023 году объемы экспорта и импорта США немного сократились, однако на фоне общего снижения мировой торговли на 1,2 процента в реальном выражении и на 5 процентов в номинальном позиция Соединенных Штатов даже укрепилась. В результате США за два года совокупно нарастили вклад в мировую торговлю на 0,18 процентного пункта, до 10,62%.
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По итогам текущего года объем мировой торговли в реальном выражении может вырасти до 49,3 триллиона долларов, следует из ожиданий ВТО. При этом торговля США с поправкой на инфляцию, которая прогнозируется Федеральной резервной системы США по итогам этого года на уровне 2,3 процента, увеличится до 5,2 триллиона долларов с 5,1 триллиона долларов. В результате доля Штатов в мировой торговле составит 10,53 процента.
Мировая торговля является одной из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять экс-президент Дональд Трамп, которой выступает за сильные протекционистские меры при торговле с другими странами, Демократическую представит вице-президент Камала Харрис, которая занимает менее жесткую позицию в этом вопросе.