Спецоперация, 12 октября: ВС России нанесли поражение 29 бригадам ВСУ
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Подразделения российских группировок войск "Север", "Запад", "Центр", Юг", "Восток" и "Днепр" за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 29 украинских бригад и отразили 14 контратак, потери противника составили до 1915 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Кроме того, среди потерь Киева танк, БМП, две боевые бронированные машины, гаубицы М114 и М777 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки Archer шведского производства, "Гвоздика" и "Богдана", пушка "Рапира", дивизионная пушка Д-44, орудие L119 производства Великобритании, орудие Д-20 и четыре Д-30.
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", 11 складов боеприпасов и склад материальных средств.
Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников.
Теряют бронетехнику
В отдельной сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сказано, что ВС РФ продолжают действия по разгрому вклинившейся группировки противника.
Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово. Кроме того, они отразили пять контратак противника в направлении Любимовки, Толстого Луга и Новоивановки.
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских бригад в приграничных районах Курской области, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 400 человек, шесть танков, две БМП, десять бронемашин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 300 военнослужащих.
Атаки по мирным
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в субботу украинские войска несколько раз атаковали Донецк и Горловку и выпустили в сумме 26 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, а также сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотников.
Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в городе пострадал мирный житель.
Хороший план
Ресурсы Запада, предназначенные для оказания помощи Украине, истощаются, заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, руководивший страной с 2012 по 2024 год. По его словам, Россия сосредоточена на наращивании военной силы, в то время как на Западе этот процесс идет медленнее, в частности, в сфере производства оружия.
Все большая вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации, заявила депутат бундестага и глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke. Она напомнила, что до начала конфликта на Украине там находились 4000 солдат НАТО, у границ с РФ были размещены 12 баз ЦРУ и проводились общие учения на Черном море, таким образом, "русские начали войну, пока, с их точки зрения, не стало слишком поздно".
Без уступок не договориться
Украинские СМИ и официальные лица сообщали в субботу о взрывах в Сумах, в районе Харькова и в подконтрольном Киеву Запорожье. Помимо этого, сообщалось об обесточении объекта энергоснабжения на подконтрольной Киеву части Херсонской области, повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также о пожаре на складе в Херсоне.
Издание Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что в Киеве всерьез обсуждаются варианты признания территориальных реалий в зоне конфликта для урегулирования на фоне слабеющей поддержки из США. По словам источника, ранее в Киеве бытовало представление о том, что РФ должна "безоговорочно капитулировать", однако теперь стало понятно, что договоренностей "без уступок" не достичь и "сделка должна быть выгодна и России".