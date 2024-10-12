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Спецоперация, 12 октября: ВС России нанесли поражение 29 бригадам ВСУ - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 12.10.2024 (обновлено: 19:15 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977762392.html
Спецоперация, 12 октября: ВС России нанесли поражение 29 бригадам ВСУ
Спецоперация, 12 октября: ВС России нанесли поражение 29 бригадам ВСУ - РИА Новости, 12.10.2024
Спецоперация, 12 октября: ВС России нанесли поражение 29 бригадам ВСУ
Подразделения российских группировок войск "Север", "Запад", "Центр", Юг", "Восток" и "Днепр" за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 29 украинских... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T18:40
2024-10-12T19:15
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
сара вагенкнехт
иван приходько
саули ниинисте
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340888_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_c2c667655064bc2090c724ba9d53728e.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Подразделения российских группировок войск "Север", "Запад", "Центр", Юг", "Восток" и "Днепр" за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 29 украинских бригад и отразили 14 контратак, потери противника составили до 1915 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в субботу.Кроме того, среди потерь Киева танк, БМП, две боевые бронированные машины, гаубицы М114 и М777 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки Archer шведского производства, "Гвоздика" и "Богдана", пушка "Рапира", дивизионная пушка Д-44, орудие L119 производства Великобритании, орудие Д-20 и четыре Д-30.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", 11 складов боеприпасов и склад материальных средств. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников.Теряют бронетехникуВ отдельной сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сказано, что ВС РФ продолжают действия по разгрому вклинившейся группировки противника.Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово. Кроме того, они отразили пять контратак противника в направлении Любимовки, Толстого Луга и Новоивановки. Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских бригад в приграничных районах Курской области, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам. За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 400 человек, шесть танков, две БМП, десять бронемашин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 300 военнослужащих. Атаки по мирнымПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в субботу украинские войска несколько раз атаковали Донецк и Горловку и выпустили в сумме 26 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, а также сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотников.Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в городе пострадал мирный житель. Хороший планРесурсы Запада, предназначенные для оказания помощи Украине, истощаются, заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, руководивший страной с 2012 по 2024 год. По его словам, Россия сосредоточена на наращивании военной силы, в то время как на Западе этот процесс идет медленнее, в частности, в сфере производства оружия. Все большая вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации, заявила депутат бундестага и глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke. Она напомнила, что до начала конфликта на Украине там находились 4000 солдат НАТО, у границ с РФ были размещены 12 баз ЦРУ и проводились общие учения на Черном море, таким образом, "русские начали войну, пока, с их точки зрения, не стало слишком поздно".Кроме того, Вагенкнехт заявила, что для урегулирования конфликта на Украине Германии необходимо оказать давление на Киев. Бразилия и Китай, по ее словам, предложили хороший план достижения мира.Без уступок не договориться Украинские СМИ и официальные лица сообщали в субботу о взрывах в Сумах, в районе Харькова и в подконтрольном Киеву Запорожье. Помимо этого, сообщалось об обесточении объекта энергоснабжения на подконтрольной Киеву части Херсонской области, повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также о пожаре на складе в Херсоне. Издание Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что в Киеве всерьез обсуждаются варианты признания территориальных реалий в зоне конфликта для урегулирования на фоне слабеющей поддержки из США. По словам источника, ранее в Киеве бытовало представление о том, что РФ должна "безоговорочно капитулировать", однако теперь стало понятно, что договоренностей "без уступок" не достичь и "сделка должна быть выгодна и России".
https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977725088.html
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россия, киев, украина, сара вагенкнехт, иван приходько, саули ниинисте, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Сара Вагенкнехт, Иван Приходько, Саули Ниинисте, Вооруженные силы Украины, НАТО

Спецоперация, 12 октября: ВС России нанесли поражение 29 бригадам ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Подразделения российских группировок войск "Север", "Запад", "Центр", Юг", "Восток" и "Днепр" за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 29 украинских бригад и отразили 14 контратак, потери противника составили до 1915 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Кроме того, среди потерь Киева танк, БМП, две боевые бронированные машины, гаубицы М114 и М777 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки Archer шведского производства, "Гвоздика" и "Богдана", пушка "Рапира", дивизионная пушка Д-44, орудие L119 производства Великобритании, орудие Д-20 и четыре Д-30.
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Группировка "Север" уничтожила склад ВСУ в Харьковской области
Вчера, 12:12
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", 11 складов боеприпасов и склад материальных средств.
Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников.

Теряют бронетехнику

В отдельной сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сказано, что ВС РФ продолжают действия по разгрому вклинившейся группировки противника.
Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово. Кроме того, они отразили пять контратак противника в направлении Любимовки, Толстого Луга и Новоивановки.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
На Западе раскрыли, как ВСУ просчитались в Курской области
Вчера, 14:55
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских бригад в приграничных районах Курской области, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 400 человек, шесть танков, две БМП, десять бронемашин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 300 военнослужащих.

Атаки по мирным

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в субботу украинские войска несколько раз атаковали Донецк и Горловку и выпустили в сумме 26 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, а также сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотников.
Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в городе пострадал мирный житель.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО
Вчера, 12:44

Хороший план

Ресурсы Запада, предназначенные для оказания помощи Украине, истощаются, заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, руководивший страной с 2012 по 2024 год. По его словам, Россия сосредоточена на наращивании военной силы, в то время как на Западе этот процесс идет медленнее, в частности, в сфере производства оружия.
Все большая вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации, заявила депутат бундестага и глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke. Она напомнила, что до начала конфликта на Украине там находились 4000 солдат НАТО, у границ с РФ были размещены 12 баз ЦРУ и проводились общие учения на Черном море, таким образом, "русские начали войну, пока, с их точки зрения, не стало слишком поздно".
Кроме того, Вагенкнехт заявила, что для урегулирования конфликта на Украине Германии необходимо оказать давление на Киев. Бразилия и Китай, по ее словам, предложили хороший план достижения мира.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Слуцкий раскритиковал попытку НАТО запугать Россию "ядерной мощью"
Вчера, 15:25

Без уступок не договориться

Украинские СМИ и официальные лица сообщали в субботу о взрывах в Сумах, в районе Харькова и в подконтрольном Киеву Запорожье. Помимо этого, сообщалось об обесточении объекта энергоснабжения на подконтрольной Киеву части Херсонской области, повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также о пожаре на складе в Херсоне.
Издание Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что в Киеве всерьез обсуждаются варианты признания территориальных реалий в зоне конфликта для урегулирования на фоне слабеющей поддержки из США. По словам источника, ранее в Киеве бытовало представление о том, что РФ должна "безоговорочно капитулировать", однако теперь стало понятно, что договоренностей "без уступок" не достичь и "сделка должна быть выгодна и России".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа
Вчера, 03:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаСара ВагенкнехтИван ПриходькоСаули НиинистеВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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